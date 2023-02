SBF spendete Millionen an Politiker. Jetzt will FTX dieses Geld zurück

Vor seinem jähen Sturz in Ungnade war Sam Bankman-Fried Kryptos freundliches Gesicht. Seine Persona war nicht nur für den Kundenkonsum gedacht, sondern richtete sich auch an den Gesetzgeber. Er hat mit seiner technokratischen Kompetenz und Spenden in zweistelliger Millionenhöhe bei Politikern beider Parteien geworben.

Jetzt, Monate nachdem das Unternehmen bankrott gegangen ist, wollen die Schuldner von FTX diese Spenden zurück. In einer am Sonntag veröffentlichten Pressemitteilung gaben die Schuldner der Krypto-Börse bekannt, dass sie vertrauliche Briefe an Politiker und politische Aktionsfonds senden, in denen sie die Rückgabe von Spenden von Bankman-Fried und anderen FTX-Mitarbeitern fordern.

Dieselben Schuldner schätzten zuvor, dass Bankman Fried 93 Millionen Dollar an politischen Spenden verloren hat. Die Schuldner von FTX verlassen sich derzeit auf die freiwillige Rückgabe von Spenden, sagen jedoch, dass sie sich „das Recht vorbehalten, Klagen vor dem Konkursgericht einzureichen“, um die Rückgabe der Gelder zu erzwingen.

Bankman-Fried war zwischen 2020 und 2022 der zweitgrößte Spender der Demokraten und trug laut Fund-Tracker Open Secrets über 37 Millionen US-Dollar zu den Wahlbemühungen der blauen Partei bei. Top-FTX-Manager Ryan Salame spendete im gleichen Zeitraum 19 Millionen US-Dollar an GOP-Kandidaten.

FTX gehörte bis Ende letzten Jahres zu den weltweit größten Kryptowährungsbörsen. Seine Implosion begann am 2. November, als die Finanzen des Unternehmens an CoinDesk durchgesickert waren. Die Veröffentlichung ergab, dass über ein Drittel der Vermögenswerte von Alameda Research, der Investmentfirma von Bankman-Fried, in Höhe von 14,6 Milliarden US-Dollar FTT-Token waren, eine von FTX ausgegebene Kryptowährung. Mit anderen Worten, die Grundlage der Finanzen von Alameda war ein Vermögenswert, der von seiner Schwestergesellschaft ausgegeben wurde. Es wurde dann festgestellt, dass Alameda Research Schulden in Höhe von 8 Milliarden US-Dollar hatte, wobei FTX Kundengelder an Alameda überwies, um das Loch zu stopfen, was dazu führte, dass die Börse nicht in der Lage war, Kundenabhebungen zu bedienen.

John Ray III, ein Anwalt, der dafür bekannt ist, die Bemühungen zur Wiedererlangung von Geldern zu überwachen, die in Enrons berüchtigtem Buchhaltungsskandal verloren gegangen sind, wurde im November zum neuen CEO von FTX ernannteine Position, von der aus er untersuchen wird, wohin die Gelder der Börse geflossen sind und wie sie zurückgefordert werden können.

„Noch nie in meiner Karriere habe ich ein so vollständiges Versagen der Unternehmenskontrollen und ein so vollständiges Fehlen vertrauenswürdiger Finanzinformationen wie hier erlebt“, schrieb Ray in einem Konkursgerichtsantrag.

Auch das Justizministerium befasst sich mit dem Fall. Bankman-Fried, dessen Nettovermögen vor dem Zusammenbruch seines Unternehmens auf 16 Milliarden US-Dollar geschätzt wurde, wurde im Dezember wegen Geldwäsche und Betrugs in acht Fällen angeklagt. Er bekannte sich nicht schuldig. Das DoJ beschlagnahmte daraufhin im Januar Aktien im Wert von mehr als 455 Millionen US-Dollar, die Bankman-Fried und seinem FTX-Mitbegründer Gary Wang gehörten weitere 150 Millionen Dollar an Vermögenswerten später in diesem Monat.