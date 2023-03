Tom Sizemore, de acteur die vooral bekend is geworden door zijn rollen in ‘Saving Private Ryan’, ‘Natural Born Killers’ en ‘Heat’, is vrijdag vredig in zijn slaap overleden, aldus zijn manager Charles Lago.

De 61-jarige acteur had op 18 februari een hersenaneurysma opgelopen in zijn huis in Los Angeles en werd uit de levensonderhoud gehaald nadat doktoren hadden geconcludeerd dat er niets meer voor hem kon worden gedaan, zei zijn manager.

Sizemore’s broer Paul en zijn 17-jarige tweelingjongens, Jayden en Jagger, waren aan zijn zijde toen hij stierf, voegde Lago eraan toe.

Val uit de gratie

Ondanks zijn succes in Hollywood worstelde Sizemore met ernstige afhankelijkheid van middelen, beschuldigingen van misbruik en meerdere aanvaringen met de wet.

Sizemore had een reeks arrestaties wegens huiselijk geweld, waaronder een wegens het naar verluidt slaan van zijn toenmalige vrouw, acteur Maeve Quinlan, in 1997. Hoewel de aanklacht werd ingetrokken, scheidde het paar in 1999.

In 2003 werd Sizemore veroordeeld voor het misbruiken van ex-vriendin Heidi Fleiss en veroordeeld tot gevangenisstraf. In hetzelfde jaar pleitte hij voor geen wedstrijd en vermeed hij een proces in een aparte misbruikzaak.

Sizemore was ook het onderwerp van twee rechtszaken wegens seksuele intimidatie op het werk tijdens zijn optreden in de CBS-show “Robbery Homicide Division” uit 2002.

Hij werd pas in 2016 gearresteerd voor huiselijk geweld.

In 2017, tijdens de #MeToo-beweging, werd hij beschuldigd van het betasten van een 11-jarig meisje uit Utah op de set in 2003. Er werden geen aanklachten tegen hem ingediend.

Vanwege meerdere mislukte drugstests tijdens zijn proeftijd en de ontdekking van methamfetamine in zijn auto door de Californische autoriteiten, zat Sizemore van augustus 2007 tot januari 2009 vast.

In zijn memoires uit 2013, “By Some Miracle I Made It Out of There”, schreef Sizemore over zijn opkomst tot roem en de daaropvolgende val uit de gratie, zeggende: “Ik was een man die van heel klein kwam en naar de top steeg. Ik had het miljoenenhuis gehad, de Porsche, het restaurant dat ik gedeeltelijk bezat met Robert De Niro. En nu had ik helemaal niets.’

In zijn boek, genoemd naar een regel die zijn personage uitsprak in ‘Saving Private Ryan’, schreef hij dat succes hem in een ‘verwende filmster’, een ‘arrogante dwaas’ en uiteindelijk ‘een verslaafde die hoopte te sterven’ maakte.

ss/fb (AFP, AP)