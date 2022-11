Savills Chase: Galvin und Conflated leiten Gordon Elliotts Star-Team in Leopardstown | Rennnachrichten

Galvin, Conflated und Fil Dor gehören zu den großen Namen, die während der festlichen Zeit für Gordon Elliott im Einsatz sein werden, wenn der Cullentra-Handler sein Rudel für das Weihnachtsfest von Leopardstown mischt.

Elliott hat bei dem viertägigen Treffen in den letzten Jahren große Erfolge gefeiert, wobei Galvins spannender Savills Chase-Sieg über A Plus Tard ein klares Highlight im Jahr 2021 war.

Der Achtjährige wird mit einem zu beweisenden Punkt zu Foxrock zurückkehren, nachdem er letzten Monat bei seinem saisonalen Wiedererscheinen in der Ladbrokes Champion Chase in Down Royal enttäuschend war, und wird voraussichtlich von zwei Stallkameraden in Conflated und Fury Road begleitet.

Bild:

Conflated ist am Ende klar





Conflated gewann in der vergangenen Saison den Irish Gold Cup in Leopardstown und wird sich voraussichtlich als Dritter im selben Down Royal-Rennen verbessern, während Fury Road mit derselben Karte eine Note Zwei gewann.

„Ich war sehr zufrieden mit Conflated in Down Royal. Er hatte einen guten Schlag und kam für den Lauf sehr gut an“, sagte Elliott während eines Pressemorgens in seinem Hof ​​am Montag.

„Das wird sein nächstes Ziel sein und er ist ein gutes Pferd. Er hat mich beim Irish Gold Cup wahrscheinlich ein wenig überrascht, aber an seinem Tag ist er ein faires Pferd.“

Über Galvin fügte er hinzu: „Er hat sich nach Down Royal schmutzig gemacht, ist aber jetzt wieder in guter Verfassung und ich könnte mir vorstellen, dass er wieder nach Leopardstown gehen wird.

„Er hat ein großes Herz und wurde beim (Cheltenham) Gold Cup Vierter. Er bekommt wahrscheinlich nicht die Anerkennung, die er verdient.

Bild:

Fury Road und Jack Kennedy mit Bräutigam Matthew Sheridan nach dem Sieg für Trainer Gordon Elliott





„Wahrscheinlich werden wir auch die Fury Road betreiben. Er schien immer ein bisschen wie ein Reitpferd zu sein, aber ich mochte die Art und Weise, wie er in Down Royal seinen Kopf senkte, und er wird den Boden in Leopardstown auch lieben.“

Wie üblich ist Elliott in allen Bereichen gut bestückt, aber sein unerfahrenes Verfolgerteam scheint besonders stark zu sein. Fil Dor, ein erstklassiger jugendlicher Hürdenläufer der letzten Saison, legte am Sonntag in Navan einen guten Start in seine Karriere über Zäune hin und wird am 26. Dezember in der Racing Post Novice Chase sofort in die Klasse Eins aufsteigen.

Elliott sagte: „Es sieht wahrscheinlich so aus, als hätten wir einen guten Haufen Anfänger-Verfolger. Wir haben auch ein paar nette Anfänger-Hürdenläufer, aber ich würde sagen, wir könnten mit den Anfänger-Verfolgern ein bisschen stark sein Moment.

„Ich fand, dass Fil Dor in Navan sehr gut gesprungen ist – er hatte einen perfekten Fuß und griff seine Sprünge an. Er sah immer so aus, als würde er ein Verfolger werden, und ich dachte, er wäre gut.

„Ich könnte mir vorstellen, dass er nach Leopardstown gehen wird. Es würde nach perfektem Timing aussehen und er ist stark mit Sommergras, also wird er dorthin gehen.“

Bild:

Fil Dor und Jack Kennedy gewinnen den Boardsmill Stud Irish EBF Beginners Steeplechase





Einer der größten Rivalen von Fil Dor könnte sich als Mithäftling von Elliott, Hollow Games, erweisen, der Anfang des Monats ebenfalls ein erfolgreiches Debüt in der Verfolgungsjagd in Navan gab.

Der Trainer fügte hinzu: „Hollow Games war heute Morgen in Navan und ist sehr gut gesprungen. Ich habe ihn letztes Jahr vielleicht über die falsche Distanz gelaufen – ich habe versucht, ihn zu einem Steher zu machen, aber die Art und Weise, wie er über zwei Meilen und eine gewonnen hat (furlong) in Navan am letzten Tag, es könnte nur seine Reise sein.

„Er wird wahrscheinlich in der Sonntagswoche nach Navan fahren und dann auch nach Leopardstown.“

Das festliche Ziel von Mighty Potter sollte klarer werden, nachdem er an diesem Wochenende beim Drinmore Novice Chase in Fairyhouse antritt, während es sicherlich nur eine Frage der Zeit ist, bis der Hürdenläufer Three Stripe Life, der die erste Klasse gewonnen hat, nach seiner Vorstellung die höchste Stufe über Zäune erklimmt bei Naas.

„Er hat nach dem Rennen sehr stark geblutet. Er ist ein großes, grobes Pferd und ich würde sagen, dass es bei diesem Rennen in Naas eine Menge Verbesserungen geben könnte“, fügte Elliott hinzu. „Ich würde sagen, zweieinhalb Meilen ist so weit, wie er im Moment gehen würde.“

Andere Anfänger-Verfolger, die um Weihnachten kämpfen, sind Minella Crooner, die für die drei Meilen lange Neville Hotels Novice Chase bestimmt ist. Gerri Colombe ist auch in der Mischung für diesen Grade One Heat, aber nur, wenn die Bedingungen in Leopardstown weicher sind, als es oft der Fall ist.

Die Anfänger-Hürdenlauf-Mannschaft in County Meath ist auch nicht zu schäbig, mit Absolute Notions an der Spitze dieser speziellen Hackordnung.

Der Milan-Wallach war bei seinem Debüt ein 25:1-Sieger in einem Punchestown-Bumper, bewies aber, dass dies kein Zufall war, als er Anfang dieses Monats auf dieselbe Strecke zurückkehrte, um einen siegreichen Hürdenbogen zu machen.

Er ist einer von mehreren von Elliott trainierten Kandidaten für Leopardstowns Future Champions Novice Hurdle, zusammen mit Leuten wie Listowel-Sieger Amir Kabir, Cork-Torschütze Irish Point und Imagine, dem am Samstag im Gowran Park ein zweiter Sieg über Hindernisse knapp verwehrt wurde.

Elliott sagte: „Ich würde sagen, dass Absolute Notions ein gutes Pferd ist. Ich könnte mir vorstellen, dass er auf dem Trip zulegen wird. Ob er für die Future Champions geht, bin ich mir nicht sicher.

„Amir Kabir war in Listowel sehr gut und ich würde sagen, er wird wahrscheinlich hierher gehen. Er hat sich in Listowel einen Schnitt verpasst und ein bisschen Arbeit verpasst, weshalb er nicht bis Leopardstown laufen wird.

„Er ist ein nettes Pferd und ich würde sagen, er wird den Boden in Leopardstown lieben.“ „Stellen Sie sich vor, Sie könnten hierher gehen – er ist ein gutes Pferd. Er hätte in Gowran vielleicht gewonnen, wenn er als Letzter gesprungen wäre, aber der Sieger (Inothewayurthinkin) sah sehr schlau aus.

„Irish Point sieht sehr gut aus und wir mögen ihn. Er hat ein bisschen Klasse, ein bisschen Stiefel und ein bisschen Geschwindigkeit.“

Zanahiyr hat sich seit seiner Enttäuschung beim Lismullen in Navan einer Windoperation unterzogen und wird voraussichtlich am 28. Dezember beim Christmas Hurdle in Leopardstown zum ersten Mal auf drei Meilen ansteigen.

Elliotts größte Hoffnung für das Matheson Hurdle am nächsten Nachmittag über zwei Meilen ist Pied Piper, der in dieser Saison bereits in Cheltenham und Down Royal gewonnen hat und versuchen wird, sich in einem Champion Hurdle-Markt durchzusetzen, der derzeit von dem brillanten Paar Constitution Hill dominiert wird und Geißblatt.

Bild:

Rattenfänger





Honeysuckle mag in 16 Läufen ungeschlagen und bereits zweifache Champion-Hurdle-Siegerin sein, aber Constitution Hill steht nach einem fulminanten Comeback im Fighting Fifth in Newcastle gut da, um ihre Krone zu holen.

„Von Constitution Hill war ich sehr beeindruckt – es wird großartig sein, ihn und Honeysuckle beim Champion Hurdle gegeneinander antreten zu sehen“, sagte Elliott.

„Ich denke, wir werden Pied Piper wahrscheinlich über Weihnachten laufen lassen. Er ist dieses Jahr zwei von zwei und er muss sich wieder verbessern, um das Niveau der ersten Klasse zu erreichen, aber er ist stärker geworden.“