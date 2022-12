SaVia Health sammelt 8,5 Millionen US-Dollar für die Entwicklung von klinischer Workflow-Software

SaVia Health, das klinische Support-Software herstellt, die in eine elektronische Patientenakte eingebettet werden kann, gab am Montag bekannt, dass es 8,5 Millionen US-Dollar an Startfinanzierung aufgebracht hat.

Die Runde wurde von Intel Capital mit Beteiligung von Kickstart, Peterson Ventures, Health Catalyst-Mitbegründer Tom Burton und Professor Dr. Brent James von der Stanford University geleitet.

WAS SIE MACHEN

SaVia bietet ein Support-Tool für klinische Pflegeteams, das in die EHR eines Gesundheitssystems eingebettet werden kann. Es ermöglicht Anbietern, Pflegeworkflows zu schreiben, die Best Practices und nächste Schritte am Point of Care liefern.

Auf der Website des Startups beschreibt SaVia einen Anwendungsfall für Sepsis, eine schwere Reaktion auf eine Infektion, die lebensbedrohlich sein kann. Das Unternehmen sagte, seine Software könne die erforderlichen Schritte zur Behandlung von Sepsis im gesamten Pflegeteam detailliert beschreiben und Kliniker darüber informieren, was sie wann tun müssen.

Das in Salt Lake City ansässige Tool von SaVia wurde bereits bei Intermountain Healthcare eingesetzt. Das Startup sagte, es plane, das Startkapital zu verwenden, um seine Self-Authoring-Plattform zu entwickeln, seine Bibliothek mit Standard-Workflows zu erweitern und daran zu arbeiten, den Umsatz zu steigern.

„Die Patientenversorgung steht vor mehreren Herausforderungen, einschließlich der reibungslosen Integration der neuesten Technologie in bestehende Prozesse“, sagte Nick Washburn, Senior Managing Director bei Intel Capital, in einer Erklärung. „SaVia verändert nahtlos das Spiel für Kliniker, indem es Daten in Anleitungen dazu umwandelt, welche Schritte zu unternehmen sind und wann jedem Patienten am besten geholfen wird.“

MOMENTAUFNAHME DES MARKTES

Burnout und Arbeitsbelastung der Anbieter sind seit langem ein Problem im Gesundheitswesen, und die COVID-19-Pandemie fügte den Ärzten erhebliche Stressfaktoren hinzu. Laut a Studie, die im JAMA Health Forum veröffentlicht wurde, erreichten die Burnout-Raten bis zum vierten Quartal 2021 einen Höchststand von etwa 60 %.

Die Studie fand niedrigere Burnout-Raten in weniger chaotischen Arbeitsumgebungen und bei Ärzten, die sich wertgeschätzt fühlten oder ein Gefühl der Teamarbeit verspürten.

Ein weiteres Startup im Bereich der klinischen Unterstützung ist Kahun, das hat kürzlich 8 Millionen Dollar gesammelt. Das erste Produkt des Startups stellt Patienten Fragen zu ihren Anliegen und gibt dem Arzt eine Zusammenfassung mit Empfehlungen zur Nachsorge.

Achtung, das hat gepunktet 15,3 Millionen US-Dollar in diesem Sommer entwickelt ein EHR-integriertes klinisches Support-Tool. Damals sagte das Unternehmen, dass es künstliche Intelligenz einsetzt, um die Krankengeschichte zu sichten, relevante Informationen aufzudecken und mögliche Diagnosen vorzuschlagen.

Google hat auch seine klinische Workflow-Software erweitert. Anfang 2021 wurde es eingeführt Care Studio, ein Suchtool, das es Anbietern ermöglicht, auf Informationen aus allen in einem Gesundheitssystem verwendeten elektronischen Patientenakten zuzugreifen und relevante Daten zu finden. Anfang dieses Jahres wurde Conditions enthüllt, das darauf abzielt, Informationen über die spezifischen Gesundheitsprobleme eines Patienten zu organisieren und hervorzuheben, wo Daten fehlen.