Vandaag mede-gastheer Savanna Guthrie is tijdelijk uit haar ankerstoel gestapt nadat ze positief had getest op COVID.

De 51-jarige verliet de live ochtenduitzending op 28 februari na haar testresultaten, met co-host Sheinelle Jones kort daarna een update delen.

“Het was trouwens een interessante ochtend voor ons”, zei Jones tegen de kijkers. “Zoals we al zeiden, ging Savannah vroeg weg, ze voelde zich niet geweldig, dus deed ze een Covid-test. Die kwam positief terug. Dus zodra we erachter kwamen, haastte ze zich naar huis om uit te rusten. Dus, Savannah, we houden van u, ik wens u een spoedig herstel.”

Guthrie is eerder twee keer eerder positief getest op COVID, respectievelijk in januari en mei 2022. Nadat ze voor de tweede keer positief had getest, deelde de journalist een update over haar gezondheidstoestand met haar collega’s en merkte op dat ze zich ondanks de omstandigheden geweldig voelde.

“Ik was net een beetje verkouden, dus ik had er echt geluk mee”, zegt Guthrie, die kinderen deelt Dal7, en Karel5, met echtgenoot Michaël Veldman– zei tijdens een 10 mei Vandaag video-oproep. Ze dacht ook na over de tijd die ze alleen had en voegde eraan toe: ‘Vijf dagen alleen zijn – kun je je dat voorstellen?’