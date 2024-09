Sauerstoffleck en gestrande passagier: kwam het uit het ISS?



Met twee collega’s is er een bord geplant sinds er een Amerikaans-Amerikaans en een Russisch internationaal vliegveld bij ISS ​​zijn gevlogen. De NASA-astronaut Nick Haag en de kosmonaut Alexander Gorbunow begonnen met een perfect menu met een „Crew Dragon“ van het particuliere SpaceX-bedrijf SpaceX van Tech Milliardär Elon Musk van het Weltraumbahnhof Cape Canaveral in de Amerikaanse federale staat Florida, die zei dat de Live Image van de Amerikaanse ruimtevaartorganisatie NASA.

Eigenlijk begonnen zowel astronauten Zena Cardman als Stephanie Wilson met het signaal „Crew 9“. Je moet ook rekening houden met de beschikbare ruimte, aangezien er twee technische problemen zijn die zouden kunnen leiden tot de problemen van de „Starliner“ -ruimte op het ISS, gestrand door astronauten Suni Williams en Barry Wilmore.

Williams en Wilmore wonen het Monaten-festijn bij

Williams en Wilmore hebben hun eigen gedachten gedurende een week in het bestuur van het ISS. Vanwege de technische problemen met de „Starliner“, aangezien deze in juni naar het ISS vlogen, zal de NASA dat dan wel kunnen doen, zodat de ruimte vrij blijft. Williams en Wilmore zullen in februari enige tijd samen doorbrengen met Haag en Gorbunow.

Zaterdag start de SpaceX waarbij de wegen van de ontwikkelingen van de bouwwerken „Helene“ een paar dagen worden uitgesteld. Regen en regen is nog steeds een kwestie van tijd voordat we beginnen en risico’s nemen. Ik ben bezig met de „Crew Dragon“ en het ISS.

Dit betekent dat de bemanning de leiding heeft over een missie om verdere monate-experimenten uit te voeren. Andere experimenten met betrekking tot de fysica van supernova-explosies, onderzoek en onderzoek naar het ontwerp van de experimenten, die extra erkenning bieden voor het leven van de toekomst.

Het feit dat NASA zich zorgen maakt over het uiterlijk van het Russische deel van het ISS, dat ook groter is en de luchtstroom flexibel is. Sinds september 2019 is de Leck gesloten, sinds vorige week blijft u Amerikaanse veiligheidsrisico’s ervaren.

Ursache des Lecks is onbeantwoord

Het lek wordt vastgesteld door de Service Modul Transfer Tunnel, de Russische Module „Swesda“ met de luchtverbinding, boven de Russische Space Shuttle en het Raumstation en de dokken. Deze genaue Ursache is nog niet bekend, zowel NASA als de Russische omgeving die verantwoordelijk is voor het milieu, wat ook schade aan het probleem veroorzaakt.

In een bericht dat NASA een bericht heeft gepresenteerd, wordt het als „Topveiligheidsrisico“ beschouwd, terwijl het als hoge veiligheidsrisico’s wordt beschouwd. Het werk dat met behulp van de kosmos moet worden gedaan, betekent dat het probleem zal worden aangepakt en dat het mogelijk wordt om meer oplossingen te vinden.

Tag een kilogram Atemluft-Verlust

Cosmos en NASA weten dat sinds september 2019, sinds het jaar is verstreken sinds het een serieuze ervaring was, sinds het ISS overdag verloren ging.

Een mogelijke oplossing was dat Luke verdwaald zou zijn. Als dit niet nogmaals kan gebeuren, wacht dan tot later. Dan is er nu Roskosmos, noch drie en vier Ports, um Raumschiffe anzudocken. De gesprekken tussen Roscosmos en NASA in mei en juni zullen tijdens uw verblijf met NASA worden voortgezet.

Roskosmos en NASA oneinig

Roscosms zijn verschillend van elkaar, de Leck is oververhit en de Luke is anders, zodat de Sauerstoffverlust een unhaltbares Ausmaß erreichen is. Als het genoegen van alle dingen wordt bevredigd, als het niet te stuiten is, zullen beide partijen niet samen zijn.

Dat NASA denkt tenslotte, wie is er in het algemeen bij het ISS, weitergehen. Tot ziens, vanaf 2030 met de release van een privéruimte voor toekomstig gebruik met het Starlab van Voyager Space of Orbital Riff van Blue Origin. De Russen gaan in 2028 aan het ISS-project werken. Het is onduidelijk wat de weddenschap in 2030 was. Als het ISS tot 2030 moet worden overwogen, is er geen optie beschikbaar: Laut NASA zal naar verwachting geen financiële steun krijgen.



