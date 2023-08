Der saudische Kronprinz will sich auf der internationalen diplomatischen Bühne einen Namen machen. (Foto: über REUTERS)

Mohammed bin Salman

Tel Aviv Um den Krieg mit Russland zu beenden, muss die Ukraine auch Länder des globalen Südens für sich gewinnen. Kiew erhält Unterstützung aus Saudi-Arabien. Kronprinz Mohammed bin Salman hatte am Wochenende zu einem zweitägigen Treffen in die saudi-arabische Küstenstadt Jeddah geladen, bei dem nach einer friedlichen Lösung des Ukraine-Kriegs gesucht wurde.

Doch bin Salman verfolgt mit der Konferenz auch andere Ziele: Der Kronprinz wolle Saudi-Arabien „zu einem wichtigen Friedensstifter entwickeln, nicht nur im Nahen Osten, sondern auch auf der globalen Bühne“, sagte der iranisch-amerikanische Politikwissenschaftler Majid Rafizadeh.

Bin Salman sei in den Ukraine-Krieg verwickelt, weil er „internationalen Respekt anstrebt“, sagte Shaul Yanai, der bis vor Kurzem Professor für die Golfregion an der Hebräischen Universität in Tel Aviv war. Er möchte sich auch als Anführer des globalen Südens etablieren.

