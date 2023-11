Saudi-Arabien kündigt an, arabische und islamische Gipfel zur Erörterung des Gaza-Konflikts auszurichten

SINGAPUR, 8. November (Reuters) – Saudi-Arabien wird in den kommenden Tagen Gipfeltreffen arabischer und islamischer Nationen ausrichten, um den israelisch-palästinensischen Konflikt zu diskutieren, sagte der saudi-arabische Investitionsminister am Mittwoch.

„Wir werden sehen, dass Saudi-Arabien diese Woche und in den nächsten Tagen einen arabischen Notfallgipfel in Riad einberufen wird“, sagte der saudische Investitionsminister Khalid Al-Falih beim Bloomberg New Economy Forum in Singapur.

„In ein paar Tagen werden Sie erleben, wie Saudi-Arabien einen islamischen Gipfel einberuft“, sagte er.

„Kurzfristig besteht das Ziel dieser drei Gipfeltreffen und anderer Treffen unter der Führung Saudi-Arabiens darin, eine friedliche Lösung des Konflikts voranzutreiben.“

Der iranische Präsident Ebrahim Raisi wird am Sonntag zum Gipfeltreffen der Organisation für Islamische Zusammenarbeit nach Saudi-Arabien reisen, berichteten Etemadonline-Nachrichten. Dies sei der erste Besuch eines iranischen Staatsoberhauptes seit Teheran und Riad im März die Jahre der Feindseligkeit im Rahmen eines von China vermittelten Abkommens beendet hätten.

Falih sagte auch, dass Saudi-Arabien einen Gipfel mit afrikanischen Nationen einberufen werde, ohne ein Datum zu nennen. Am späten Dienstag hatte das saudi-arabische Außenministerium in einer Erklärung erklärt, dass das für das Wochenende angesetzte Treffen verschoben werde, um sich auf die beiden anderen Gipfel zu konzentrieren.

