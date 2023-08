Vertreter aus mehr als 40 Ländern treffen sich am Wochenende in Dschidda, um Lösungen für die Ukraine zu besprechen. Von Friedensverhandlungen kann aber keine Rede sein.

DDer Begriff „Ukraine-Friedenskonferenz“ ist sicherlich zu hoch gegriffen. Das an diesem Freitag in der saudischen Küstenstadt Dschidda beginnende Treffen hochrangiger Sicherheitsberater und Diplomaten aus 41 Ländern der Welt sowie Vertretern der Europäischen Union und der Vereinten Nationen soll vor allem der Vorbereitung einer solchen Konferenz dienen . So war es bei einem ersten Treffen im Juni in Kopenhagen.

Claudia Bröll Politischer Korrespondent für Afrika mit Sitz in Kapstadt.

Es ist ein Format, in dem es irgendwann zu Friedensverhandlungen kommen könnte, und das allein gilt schon als Erfolg. Die Sicherheitsberater wollen unter anderem die Chancen eines Gipfels mehrerer Staats- und Regierungschefs ausloten, der idealerweise noch in diesem Jahr stattfinden könnte.