Saudi-Arabien erklärt nach dem Triumph Argentiniens einen Feiertag — RT Sport News

Nach dem beeindruckenden 2:1-Sieg der Green Falcons gegen Argentinien wurde für Mitarbeiter und Studenten in Saudi-Arabien am Mittwoch, dem 23. November, ein gesetzlicher Feiertag ausgerufen.

Laut einer Anweisung der saudischen Presseagentur müssen alle Mitarbeiter im öffentlichen und privaten Sektor sowie alle Schüler nicht arbeiten oder am Unterricht teilnehmen, um die heldenhaften Bemühungen des Teams von Herve Renard gegen den WM-Favoriten zu feiern am Dienstag.

„Es wird angeordnet, dass der morgige Mittwoch ein Feiertag für alle Beschäftigten in allen Bereichen des Staates und der Privatwirtschaft sowie Studenten und Studentinnen aller Bildungsstufen sein soll“, lesen Sie die in den sozialen Medien veröffentlichte Erklärung per Übersetzung.

Dies geschieht, nachdem König Salman einem Vorschlag von Kronprinz Mohammed bin Salman zugestimmt hatte, einen Feiertag anzukündigen – nachdem der Kronprinz der saudischen Nationalmannschaft zuvor gesagt hatte, sie solle die Erfahrung bei der Weltmeisterschaft angesichts ihres Außenseiterstatus genießen.

„Ich weiß, dass unsere Gruppe bei der WM schwierig ist, und niemand erwartet von uns einen Sieg oder ein Unentschieden. Was ich also sagen möchte, ist, sich wohl zu fühlen, sein Spiel zu spielen und das Turnier zu genießen“, sagte er letzten Monat.

Und es schien, dass die Saudis eine Niederlage in Kauf nahmen, nachdem Lionel Messi Argentinien beim frühen Anpfiff am Dienstag im Duell der Gruppe C im Lusail-Stadion nach zehn Minuten per Elfmeter mit 1:0 in Führung gebracht hatte.

Argentinien hatte in der ersten Halbzeit weitere drei Tore wegen Abseits ausgeschlossen, bevor sich eine Salve von Toren von Saleh al-Shehri und Salem al-Dawsari innerhalb von fünf Minuten zu Beginn der zweiten Halbzeit als der Unterschied herausstellte, und einer von die größten Überraschungen in der Geschichte der FIFA Fussball-Weltmeisterschaft.

Die Niederlage beendete eine 36-Spiele-Serie ohne Niederlage für Argentinien, die bis Juli 2019 zurückreicht, die zweitlängste Serie ohne Niederlage in der Geschichte des internationalen Fußballs