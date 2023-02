Het pakket “humanitaire hulp” werd aangekondigd tijdens een verrassingsbezoek van de Saoedische minister van Buitenlandse Zaken aan Kiev

De Saoedische minister van Buitenlandse Zaken, prins Faisal bin Farhan, bracht zondag een verrassingsbezoek aan Oekraïne, waar hij president Vladimir Zelensky ontmoette in de hoofdstad Kiev en de hoogste functionaris van het koninkrijk werd die ooit het land bezocht. De senior diplomaat ontmoette ook andere Oekraïense topambtenaren, waaronder zijn ambtgenoot Dmitry Kuleba.

“Ik hoop dat (het bezoek) een nieuwe impuls zal geven aan een verdere vooruitgang van onze wederzijds voordelige dialoog,” Zelensky zei in een bericht op sociale media na de bijeenkomst.

Tijdens het bezoek ondertekende de minister een overeenkomst over een gezamenlijk samenwerkingsprogramma van $ 100 miljoen met Kiev om humanitaire hulp aan Oekraïne te verlenen. Bovendien ondertekenden de twee partijen ook een memorandum van overeenstemming – ter waarde van $ 300 miljoen – over de financiering van de oliederivaten van Oekraïne door het Saudi Fund for Development.









De overeenkomsten maken deel uit van een hulppakket dat afgelopen oktober voor het eerst werd aangekondigd door de Saoedische kroonprins Mohammed bin Salman na telefonische gesprekken met Zelensky. Het koninkrijk heeft zowel Rusland als Oekraïne herhaaldelijk opgeroepen terughoudendheid te betrachten en pleit voor de-escalatie van de aanhoudende crisis.

Sinds het begin van de vijandelijkheden, die nu al meer dan een jaar aanslepen, heeft Saudi-Arabië een neutraal standpunt ingenomen en de banden met beide partijen onderhouden. In het bijzonder heeft het humanitaire steun verleend aan Kiev, terwijl het zijn relatie met OPEC+-lid Moskou handhaafde en ernaar streefde een bemiddelaar in het conflict te worden.

De neutrale houding van het land werd herhaald door de Saoedische FM tijdens zijn bezoek aan Kiev. “We blijven met alle partijen de mogelijkheden bespreken om de crisis op te lossen.” Prins Faisal verklaarde.