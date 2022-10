Sauberer heizen: Mit Holzöfen Feinstaubemissionen reduzieren

Wenn Sie einen haben, können Sie sich glücklich schätzen: Holzöfen reduzieren die Kosten für die Zentralheizung. Aber sie belasten die Umwelt. Aber man kann auch etwas umweltfreundlicher heizen.

Obwohl Fahrzeuge als die größten Feinstaubquellen gelten, sorgen auch Kaminöfen für eine hohe Konzentration der winzigen Partikel in der Luft. Dies ist das Ergebnis einer unvollständigen Verbrennung von Holz in der Ofenkammer.

Und das wird zum Problem, wenn in diesem Herbst und Winter bei so hohen Gas- und Ölpreisen viele Menschen ihre Holzöfen intensiver nutzen und noch mehr Öfen installiert werden. Die Emissionen in die Luft nehmen zu. Das kann auch gesundheitliche Folgen haben: Die winzigen Partikel können Atemprobleme und Erkrankungen des Herz-Kreislauf-Systems verursachen.

Aber jeder Ofenbesitzer kann etwas tun, um die Emissionen, insbesondere den Feinstaub, zumindest zu reduzieren:

Beim Entzünden hohe Temperaturen erreichen

Das Problem: Wenn das Holz am Anfang zu langsam brennt, gibt der Schornstein vergleichsweise viele kleine, unverbrannte Stoffe über den Schornstein an die Luft ab.

Die Lösung: Damit das Holz schnell zündet und dann gut durchbrennt, empfiehlt Andreas Walburg vom Bundesverband Schornsteinfeger-Handwerk, einen Turm daraus zu bauen. Unten sind ein paar Holzstücke mit der Schnittkante nach oben. Darüber werden Scheite aus dünnerem Anzündholz in mehreren Lagen wie ein Gitter gelegt.

Der Stapel wird oben entzündet, wodurch sich das Feuer nach unten fressen kann. Dadurch entsteht am Boden ein Glutbett, in das später weitere Hartholzscheite gelegt werden können.

Der Industrieverband Haus-, Heizungs- und Küchentechnik (HKI) weist darauf hin, dass bei Herden mit Bodenrost das Anmachholz verkehrt herum gestapelt und von unten angezündet werden kann. Es ist also sinnvoll, immer die Bedienungsanleitung des jeweiligen Ofens zu lesen.

Viel Luft zum Leuchten

„Wichtig ist, dass die Luftregler zu Beginn geöffnet sind, damit genügend Verbrennungsluft nachströmen kann“, sagt Andreas Walburg. Erst wenn das Holz gut brennt, sollte die Luftzufuhr nach Herstellerangaben des Kaminofens eingestellt werden.

Ob Sie Ihren Kaminofen bei ausreichender Temperatur und Luftzufuhr zünden, sehen Sie übrigens: Je mehr sichtbarer Rauch aus dem Schornstein kommt, desto mehr Feinstaub verbreitet der Kaminofen. Das ist zunächst normal, aber laut HKI sollte 20 Minuten nach dem Anzünden kaum noch sichtbarer Rauch aus dem Schornstein austreten.

Verwenden Sie getrocknetes Holz

Es ist verboten, frisch geschnittenes oder noch nicht ausreichend getrocknetes Holz zu verbrennen. Denn es entstehen mehr Ruß- und Staubpartikel, die über den Schornstein in die Umwelt gelangen, so Schornsteinfegermeister Andreas Walburg.

Daher darf nur Holz mit einer Restfeuchte von weniger als 25 Prozent verwendet werden. Das entspricht weniger als 20 Prozent Wasseranteil. Zum Vergleich: Frisch geschlagenes Holz aus dem Wald kann je nach Jahreszeit und Art bis zu 60 Prozent Wassergehalt oder 150 Prozent Feuchtigkeitsgehalt enthalten. Preiswerte Messgeräte zur Kontrolle sind im Baumarkt erhältlich.

Das bedeutet: Frisch geschlagenes Holz muss erst trocknen. Laut Andreas Walburg brauchen Fichte und Pappel ein Jahr, Birke, Erle und Linde anderthalb Jahre Trockenheit an einem luftdurchlässigen Ort. Harthölzer wie Buche, Esche und Obstbäume müssen zwei bis zweieinhalb Jahre gelagert werden. Und Eichenholz braucht bis zu drei Jahre.

Verbrennen Sie nur Naturholz

Übrigens: Es darf auch nichts anderes als unbehandeltes Holz wie Scheite, Pellets oder Briketts im Kaminofen verbrannt werden. Denn Müll, Kunststoffe, sogar Zeitungspapier und Stoffe, aber auch Sperrholz, Faserplatten und geleimtes, lackiertes und bemaltes Holz setzen bei der Verbrennung hohe Emissionen und möglicherweise andere Schadstoffe frei.