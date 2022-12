Satire über eine Reise: „Triangle of Sadness“ erhält Europäischen Filmpreis

Einer der renommiertesten Filmpreise geht an die Satire „Triangle of Sadness“. Der Film von Regisseur Ruben Östlund wurde auch in anderen Kategorien ausgezeichnet. Einen Sonderpreis erhielt die deutsche Regisseurin Margarethe von Trotta.

Die Satire „Triangle of Sadness“ über eine Luxuskreuzfahrt wurde beim Europäischen Filmpreis mit vier Preisen ausgezeichnet. Die Produktion wurde als bester europäischer Film des Jahres ausgezeichnet. Auch Regisseur Ruben Östlund erhielt in der isländischen Hauptstadt Reykjavik die Auszeichnungen für die beste Regie und das beste Drehbuch.

Der Film erzählt von einer Reise, die anders endet als geplant. Einer der Hauptdarsteller, Zlatko Buric, wurde ebenfalls als bester Hauptdarsteller ausgezeichnet. Der Preis als beste Hauptdarstellerin ging an die Luxemburgerin Vicky Krieps für ihre Rolle in dem Drama „Corsage“, in dem sie als Sisi zu sehen ist. Auch die Kölner Komikerin Meltem Kaptan war in der Kategorie nominiert, die 42-Jährige ging leer aus.

Der Europäische Filmpreis ist eine der renommiertesten Auszeichnungen der Branche. Ähnlich wie bei den Oscars in den USA konnten die rund 4.400 Mitglieder der Filmakademie über Preisträger in mehreren Kategorien abstimmen.

Von der Leyen grüßt per Video

„The Perfect Boss“ mit Schauspieler Javier Bardem wurde als beste Komödie ausgezeichnet. Der Preis für den besten Dokumentarfilm ging an „Mariupolis 2“ von Mantas Kvedaravicius. Auch die Filmproduzenten der Ukraine wurden geehrt. Die deutsche Regisseurin Margarethe von Trotta („Hannah Arendt“) wurde für ihr Lebenswerk geehrt, der Italiener Marco Bellocchio („Exterior Night“) für innovatives Storytelling und der palästinensische Regisseur Elia Suleiman („From the Pouring of the Lemon Tree“) für seine Verdienste um das Weltkino.

Eine Videobotschaft kam von EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen. Ihr Klimaschutzprogramm European Green Deal wurde mit einem Nachhaltigkeitspreis ausgezeichnet. Der Europäische Filmpreis wird in der Regel abwechselnd in Berlin und einer anderen europäischen Stadt verliehen. Im vergangenen Jahr wurde das Drama „Quo Vadis, Aida?“ über das Massaker von Srebrenica wurde als bester europäischer Film des Jahres ausgezeichnet.