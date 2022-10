Satellitenbilder zeigen die Folgen der Explosion der Krimbrücke

Der Nuklearwächter der Vereinten Nationen verurteilte nach Angaben seines Betreibers den neuen Beschuss in der Nähe des ukrainischen Kernkraftwerks Saporischschja, das das Kraftwerk gerade vom ukrainischen Stromnetz getrennt hatte.

Der wiederaufgenommene Beschuss sei „äußerst unverantwortlich“, sagte der Generaldirektor der Internationalen Atomenergiebehörde, Rafael Grossi, am Samstag in einer Pressemitteilung.

Die letzte Stromleitung, die das Kraftwerk mit dem ukrainischen Stromnetz verbindet, wurde am Samstag aufgrund von Angriffen russischer Streitkräfte beschädigt und getrennt, so der ukrainische Nuklearbetreiber Energoatom. Das Werk setzt nun auf Dieselgeneratoren.

„Die Wiederaufnahme des Beschusses, der die einzige externe Energiequelle der Anlage trifft, ist äußerst unverantwortlich. Das Kernkraftwerk Saporischschja muss geschützt werden“, sagte Grossi am Samstag.

„Alle Sicherheitssysteme der Anlage werden weiterhin mit Strom versorgt und funktionieren normal, die IAEO-Experten wurden von hochrangigen ukrainischen Betriebsmitarbeitern vor Ort informiert“, fügte er in der Pressemitteilung hinzu.

„Obwohl die sechs Reaktoren kalt abgeschaltet sind, benötigen sie immer noch Strom für lebenswichtige nukleare Sicherheits- und Sicherheitsfunktionen. Die Dieselgeneratoren der Anlage haben jeweils ausreichend Brennstoff für mindestens zehn Tage. ZNPP-Ingenieure haben mit der Reparatur der beschädigten 750-kV-Stromleitung begonnen. “, heißt es in der Pressemitteilung.

Grossi betonte, dass die Anlage „geschützt werden muss“ und fügte hinzu, dass er „bald in die Russische Föderation reisen und dann in die Ukraine zurückkehren werde, um eine nukleare Sicherheits- und Sicherheitsschutzzone um die Anlage herum zu vereinbaren. Dies ist ein absolutes und dringendes Gebot.“

Was russische Beamte sagen: Die Anlage kann wieder in Betrieb genommen werden, sagte Vladimir Rogov, ein hochrangiger pro-russischer Beamter in der regionalen Regierung von Saporischschja.

„Jetzt ist das Atomkraftwerk wieder auf Notbetrieb geschaltet worden. Die letzte Stromleitung, die es mit dem rechten Ufer verband, kontrollierte die Gebiete [Ukrainian President Volodymyr] Selenskyjs Regime wurde gekürzt. Im Moment kann das Kernkraftwerk nur mit Dieselgeneratoren betrieben werden, und das ist ein ungewöhnliches Mittel“, sagte Rogov, als er am Samstag in der kremlfreundlichen Sendung „Solowjew Live“ sprach.

„Wir haben alle Möglichkeiten, das Kernkraftwerk zu restaurieren und in Betrieb zu nehmen“, fügte er hinzu.