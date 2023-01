Satellitenbilder zeigen den schnell wachsenden Friedhof der russischen Wagner-Söldnergruppe

Ein hochrangiger Beamter der Europäischen Union beschuldigte Russland am Freitag, seinen Krieg gegen die Ukraine auf eine „andere Stufe“ zu bringen, indem es auf Zivilisten und nichtmilitärische Ziele zielte, was Deutschland und die USA dazu veranlasste, militärische Ausrüstung an die Ukraine zu liefern, damit es dem Land besser gehe wehren sich.

Auf einer Pressekonferenz in Tokio sagte der Generalsekretär des Europäischen Auswärtigen Dienstes der Europäischen Union, Stefano Sannino, Russland sei „von einem Konzept einer Spezialoperation zu einem Konzept eines Krieges gegen die NATO und den Westen übergegangen“.

„Ich denke, dass diese jüngste Entwicklung in Bezug auf die bewaffnete Versorgung nur eine Weiterentwicklung der Situation und der Art und Weise ist, wie Russland begonnen hat, den Krieg in eine andere Phase zu bringen“, sagte Sannino und fügte hinzu, dass Putin „wahllose Angriffe gegen Zivilisten und gegen Städte.“

Hier ist, was sonst noch passiert:

Angeschlossene ukrainische Regionen, die auf Moskauer Zeit eingestellt werden sollen: Die besetzten Teile von vier ukrainischen Regionen – die Regionen Donezk, Luhansk, Cherson und Saporischschja – die Russland nach eigenen Angaben im September annektiert hatte, sollen laut einem Beitrag im Telegram-Kanal des russischen Ministeriums für Industrie und Handel die Moskauer Zeit verwenden.

Der Kreml sagt, Washington „dämonisiere“ die private russische Söldnergruppe Wagner: Der Kreml sagte am Freitag, dass Washington die russische private Söldnerorganisation Wagner Group seit Jahren „dämonisiert“, nachdem das US-Finanzministerium entschieden hatte, die Gruppe als bedeutende transnationale kriminelle Organisation zu bezeichnen. Das Finanzministerium bezeichnete die Gruppe, die stark in den Krieg in der Ukraine verwickelt ist, am Donnerstag als bedeutende transnationale kriminelle Organisation und verhängte eine Reihe von Sanktionen gegen ein transnationales Netzwerk, das sie unterstützt.

„Erheblicher Schaden“ am Stromnetz der Ukraine nach Raketenangriff: Ukrenergo, der staatliche Energieversorger der Ukraine, sagte, die russischen Raketenangriffe am Donnerstag hätten zu „erheblichen Schäden“ am Stromnetz geführt. Russland hat am Donnerstag 70 Raketen auf die Ukraine abgefeuert, von denen 47 abgefangen wurden, teilten die ukrainischen Streitkräfte in ihrem täglichen operativen Update auf Facebook mit, und die Moskauer Streitkräfte führten außerdem 44 Luftangriffe durch, darunter 18 mit im Iran hergestellten Shahed-136-Drohnen.

Djokovics Vater reagiert auf Kritik, nachdem er mit einem Fan posiert hat, der das pro-russische „Z“-Symbol trägt: Der Vater des Tennisstars Novak Djokovic hat auf die Kritik reagiert, nachdem am Mittwoch ein Video von ihm bei den Australian Open aufgetaucht war, in dem er mit Fans posierte, die Russland-Flaggen hielten, und seine Unterstützung für Russland zum Ausdruck brachte. In einer Erklärung vom Freitag, die kurz vor einer Entschuldigung blieb, sagte Srdjan Djokovic, er sei in Melbourne, „um nur meinen Sohn zu unterstützen“, und „hatte nicht die Absicht, solche Schlagzeilen oder Störungen zu verursachen“.