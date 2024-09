Heim Politik

Ein russisches Munitionsdepot ist einem ukrainischen Drohnenangriff zum Opfer gefallen. Durch die Explosion wurden möglicherweise wichtige Raketen zerstört.

Toropets – Ukrainische Streitkräfte haben nach Angaben von Sicherheitsquellen in Kiew ein Munitionsdepot auf russischem Territorium in die Luft gesprengt. Die Explosion nach dem Drohnenangriff auf das Depot in der Kleinstadt Toropets war nach Angaben Reuters so stark wie ein Erdbeben. Satellitenbilder zeigen die Auswirkungen des Angriffs auf das Lager, in dem Raketen gelagert gewesen sein sollen, die mit Atomsprengköpfen bestückt werden können.

Das investigative Nachrichtenprojekt „Schemes“ von Radio Freies Europa/Radio Liberty Von Planet Lab veröffentlichte Satellitenbilder. Diese zeigen eine Rauchwolke, die nur wenige Stunden nach der Detonation einen großen Landstreifen über der Stadt Toropets in der Region Twer bedeckt. Auch viele andere Bilder zeigen die Zerstörung des Angriffs. NASA-Satellitenbilder Nachrichtenwoche Dem Bericht zufolge wurden über fast dem gesamten Gebiet Wärmesignaturen aufgezeichnet. Zusätzliche Vorher- und Nachher-Satellitenbilder veranschaulichen das Ausmaß der Schäden auf Posts, die in sozialen Medien geteilt wurden. Die Region Saratow war zuvor von Explosionen erschüttert worden.

Nach der Explosion brach in der russischen Stadt Toropets ein Feuer aus. Es kam zu einer Teilevakuierung. © picture alliance/dpa/Satellitenbild ‚2023 Maxar Technologies/AP

Riesige Rauchwolke auf Satellitenbildern nach Angriff auf Waffendepot in Toropez

So zeigt ein mehrfach auf X geteiltes Video einen riesigen Feuerball und zahlreiche Detonationen nach dem Angriff auf das Hauptarsenal der Raketen- und Artilleriedirektion (GRAU) in Toropets. Eine Quelle des ukrainischen Sicherheitsdienstes (SBU) sagte dem ukrainischen öffentlich-rechtlichen Sender: Suspilnegab an, dass bei dem Angriff Raketen des Raketensystems Iskander, Boden-Boden-Raketen vom Typ Tochka-U, Flugabwehrraketen und Artilleriemunition zerstört wurden.

Darüber hinaus enthielt das Lager laut Angaben des Leiters des ukrainischen Zentrums zur Bekämpfung von Desinformation, Andriy Kovalenko, auch Mehrfachraketenwerfer vom Typ „Grad“, Flugabwehrraketen vom Typ S-300 und S-400 sowie ballistische Raketen vom Typ KN-23 aus Nordkorea, berichtete die Presseagentur. Euromaidan. Sowohl die Iskander-Raketen, Tochka-U als auch die nordkoreanische KN-23 wurden von Russland im Ukraine-Krieg eingesetzt. Alle drei könnten Nachrichtenwoche tragen nukleare Sprengköpfe.

Weitere Angriffe auf Munitionsdepots

Weiter zitiert Euromaidan das Institut für Kriegsforschung (ISW), dessen Einschätzungen besagen, dass „fortgesetzte ukrainische Angriffe auf russische Logistikanlagen im russischen Hinterland einen größeren operativen Druck auf das russische Militär ausüben werden, der über die Zerstörung einzelner Munitionslager und Logistikanlagen hinausgeht“. Die SBU plane, weitere Militäranlagen dieser Art anzugreifen, sagte eine Quelle aus dem Sicherheitsdienst. Suspilne kommuniziert.

Der Angriff wurde Berichten zufolge von Drohnenpiloten des ukrainischen Sicherheitsdienstes, der ukrainischen Hauptdirektion für militärischen Geheimdienst (GUR) und der ukrainischen Spezialeinsatzkräfte (SSO) durchgeführt. Es handelte sich möglicherweise um eines der bisher größten Ereignisse des Ukraine-Krieges. (Gel)