Satellietbeelden van de Russische raketsilo’s in Plesetsk in de regio Archangelsk, die op 21 september werden genomen, werden gepubliceerd na de test van een nucleaire raket (ICBM) met het type RS-28 „Sarmat“ die voor het publiek toegankelijk was. Die ene De raket explodeert snel en de schade die door de schade wordt veroorzaaktHet rapport van de Amerikaanse denktank “Institute for the Study of War”.

Empfohlener redaktioneller Inhalt Een artikel is hier te vinden voor onze redacteuren, externe content en artikelen voor aanvullende informatie. U kunt de externe content hier met een klik bekijken en apart lezen. Externe inhoud weergeven Ik heb mijn eigen begrip, omdat mijn externe inhoud bekend is. Damit können Personenbezogene Daten an Drittplattformen übermittelt zijn. Meer informatie en informatie over de instellingen voor gegevensbescherming. U vindt deze op uw volgende pagina in de voettekst, zodat u op grotere afstand van uw ervaringen kunt genieten.

De beelden tonen een grote krater bij de Start Silo, in ieder geval vier Löschfahrzeuge, dit zijn actieve kleine branden in de Nähe des zerstörten Silos löschen. Dieser De laatste offensieve testresultaten van de vierde gerapporteerde Fehlstart der Sarmat.

Met de Rakete soll dat de Sovjet Vorgängermodell werden opgelost. De Entwicklung der Sarmat is zorgvuldig getest, en Rusland is nu getest.

Meer over het onderwerp: Oekraïne-Invasie Tag 943 Wie heeft invloed op het Russische energieniveau in de energiesector? Wie leefde er sinds Moskou’s nieuwe Atomdrohungen? “De angst voor escalatie is niet gemakkelijk te hanteren”

De fehlgeschlagene Sarmat-Test was niet van plan om te bewijzen dat de Russlands Nuclearfähigkeiten effectief zouden zijn als ze langer zouden duren, schreef de US-Analysten. Alles bij elkaar genomen is Rusland onderworpen aan de druk van de internationale sancties en de focus op vrede en veiligheid in Oekraïne Probleme mit der Entwicklung meer strategische Raketenkapazitäten hoed. (Trf)