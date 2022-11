Sask. Landwirte, Forscher befürchten, dass von Investoren gekauftes Land „die Landschaft leert“

Während Terry Boehm an einem kalten Wintertag auf einer traktorbetriebenen Schneefräse sitzt und den Weg zu seinem Geschäft frei macht, denkt der Getreide- und Saatgutproduzent über einen wichtigeren Weg nach: den Weg, den seine Stadt und ihre jungen Landwirte gehen werden, um voranzukommen.

Boehm stammt aus einer langen Reihe von Farmern in der Nähe von Colonsay, Sask., seit sein Urgroßvater vor mehr als 100 Jahren in die Gegend kam, etwa 50 Kilometer südöstlich von Saskatoon.

Saskatchewan, eine rohstoffreiche Provinz, macht ca 40 Prozent des kanadischen Ackerlandes . Familienbetriebe wie Boehms besitzen die überwiegende Mehrheit davon, aber Forscher sagen, dass große Agrarunternehmen oder Investoren, die Ackerland vermieten, jetzt etwa zwei Prozent kontrollieren.

Boehm, der sich seit langem für die Rechte der Landwirte einsetzt, und Forscher sagen, dass dieser Trend steigende Kosten beschleunigen und kleinere, lokale Landwirte dazu zwingen könnte, zu expandieren oder sich ganz aus der Industrie zurückzuziehen, was letztendlich zu weniger Menschen in kleinen ländlichen Gemeinden führen könnte.

„Dies schafft eine Situation, in der Landwirte wirklich die Cash Cows sind, die an jeder Zitze gemolken werden müssen“, sagte Böhm gegenüber CBC News.

Böhm sagt, wenn weniger Menschen in der Landwirtschaft tätig sind, wird es schwieriger, Dienstleistungen wie Schulen und Krankenhäuser in kleinen Städten aufrechtzuerhalten. (Sam Samson/CBC)

Mehr Investoren

André Magnan, außerordentlicher Professor in der Abteilung für Soziologie und Sozialkunde an der Universität von Regina, sagte, dass sich in den letzten anderthalb Jahrzehnten mehr institutionelle Investoren, private Investoren und Unternehmen dafür interessiert haben, Ackerland in Saskatchewan zu besitzen.

„Die Menge an Land, die sie insgesamt besitzen, ist prozentual gesehen nicht riesig, aber in bestimmten Fällen können sie Zehntausende Morgen oder manchmal sogar mehr besitzen“, sagte er.

Die meisten Gemeinschaften verkümmern. Es gibt einfach nicht genug Leute. – Bauer Terry Böhm

Magnan sagte, dass der Kauf von Ackerland als Strategie zur Diversifizierung des Portfolios einer Person oder eines Unternehmens und zur Absicherung von Risiken wie Inflation eingesetzt wird.

Obwohl es eine gute Investition ist, ist es ein Schlag für kleine Städte, sagte Magnan.

„Was wir feststellen, ist, dass das Eigentum in immer weniger Händen liegt, und das hat wirklich spürbare Auswirkungen auf die lokalen Gemeinschaften. Es entleert die Landschaft“, sagte er.

Er und Böhm befürchten, dass es schwieriger wird, Dienstleistungen wie Schulen und Krankenhäuser in Kleinstädten aufrechtzuerhalten, wenn weniger Menschen in der Landwirtschaft tätig sind.

„Die meisten Gemeinden verkümmern. Es gibt einfach nicht genug Menschen“, sagte Böhm.

„Nur in der Lage zu sein, genug Leute zu haben, um sich mit den täglichen Anforderungen des Betriebs in einer kleinen Gemeinde zu beschäftigen, fällt auf immer weniger Schultern.“

Katherine Aske, Feldkoordinatorin an der University of British Columbia (UBC) Farm, war kürzlich Teil eines Forschungsteams an der University of Manitoba, das untersuchte, wie sich die Landbesitzverhältnisse in den Prärien verändern.

Sie sagte, der Marktwert von Ackerland in Alberta sei jetzt völlig unabhängig davon, wie viel Landwirte durch die Produktion auf dem Land verdienen könnten.

„Das ist ein massives Problem“, sagte Aske.

„Wenn die Preise für Ackerland steigen, wird dies immer mehr zu einem allgegenwärtigen Problem, weil immer weniger Akteure oder Menschen überhaupt in der Lage sind, Land zu kaufen.“

Katherine Aske hat kürzlich untersucht, wie sich die Landbesitzverhältnisse in den Prärien verändern. (Sam Samson/CBC)

Grundbesitzregeln

Saskatchewans Landbesitzregeln vor fast zwei Jahrzehnten geändert. Bis 2003 mussten die Menschen in Saskatchewan leben, um Land in der Provinz zu besitzen. Jetzt steht das Eigentum Kanadiern oder kanadischen Unternehmen offen, die nicht öffentlich gehandelt werden.

„Seit der Änderung dieser Regeln haben Sie gesehen, wie Investorengruppen und andere wohlhabende Einzelpersonen ziemlich viel Land erworben haben“, sagte Magnan.

„Mit viel Inflation erwarte ich viel mehr Interesse am Kauf von Ackerland durch Nicht-Landwirte.“

Saskatchewan hat immer noch einige der strengsten Landbesitzregeln in Kanada. Die Provinz gewährt jedoch Ausnahmen – viele unter der Bedingung, dass die Eigentümer an Einheimische vermieten.

Annette Desmarais, kanadische Forschungsprofessorin für Menschenrechte, soziale Gerechtigkeit und Ernährungssouveränität an der Universität von Manitoba, sagte, das Pachtland könne seine Probleme haben, einschließlich Vermieter, die sich nicht ausreichend um das Land kümmern oder strenge Regeln aufstellen.

„Was wäre, wenn Sie mit der ökologischen Landwirtschaft beginnen wollten und Land von einem Investor pachten würden, der nicht an ökologischer Landwirtschaft interessiert ist? Ihre Autonomie, Entscheidungen darüber zu treffen, wie Sie bewirtschaften möchten, wird beeinträchtigt“, sagte Desmarais.

Ein Ackerschlepper ist gegen eine untergehende Sonne in der Nähe von Mossbank, Sask. Bis 2003 mussten die Menschen in Saskatchewan leben, um Land in der Provinz zu besitzen. (Adrian Wyld/The Canadian Press)

Einer der größten Investoren in Saskatchewans Land ist Robert Andjelic, der mehr als 225.000 Acres verpachtet.

Er sagte, Mieter bieten auf seinem Land und kontrollieren daher die Preise.

„Wenn Sie 10 Bieter bekommen, diktieren sie den Preis“, sagte er.

Andjelic sagte, das Mieten biete den Landwirten die Möglichkeit, ihre Karriere zu beginnen oder auszubauen, ohne die Risiken des Eigentums – solange sie sich um das Land kümmern.

„Land ist unser Brot und Butter. Wir müssen uns so gut wie möglich darum kümmern, die Nährstoffe und alles andere zurückführen und es nicht nur abbauen. Wir bewirtschaften es, nicht abbauen. Wenn sie es abbauen, sie Sie werden nicht mein Mieter sein“, sagte er.

Richtlinienänderungen

Kanadische Landwirte und Akademiker, einschließlich Desmarais, kämpfen für den Schutz vor Agrarmonopolen, da sie befürchten, dass Investoren einen noch größeren Teil des Landbesitzes ausmachen werden.

„Angenommen, die meisten Menschen möchten viel mehr landwirtschaftliche Betriebe sehen, viel mehr Zugangsmöglichkeiten für junge Landwirte, dann entwickelt man eine Politik, um sicherzustellen, dass dies geschieht“, sagte Desmarais.

Einige Forscher sagen, dass Provinzen die Steuern erhöhen sollten, um den Besitz von riesigem Land zu verhindern. Andere wollen Obergrenzen dafür, wie viel Land ein Unternehmen besitzen kann.

Aber der Landwirtschaftsminister der Provinz sagt, die Saskatchewan Party werde diesen Weg nicht gehen.

„Wenn jemand vorbeikommen und mir einen X-Dollar-Betrag für mein Eigentum anbieten möchte, sollte das meine Entscheidung sein, das Recht zu haben, es zu verkaufen“, sagte David Marit kürzlich in einem Interview mit CBC News.

„Aber wenn die Regierung eine Police einführt, die besagt: ‚Nein, Sie können sie ihm nicht verkaufen, weil er seine Obergrenze erreicht hat‘, und Sie müssen sie an jemand anderen verkaufen, wissen Sie, was Sie getan haben? Sie haben kontrollierte den gesamten Verkauf von Grundstücken.“

Der Landwirtschaftsminister von Saskatchewan, David Marit, sagt, er unterstütze es nicht, die Menge an Land, die eine Person oder ein Unternehmen besitzen darf, zu begrenzen. (Matthew Howard/CBC)

Auf die Frage, ob er sich Sorgen über den Schaden für Kleinstädte und das Verschwinden von Bauern mache, sagte Marit: „Wir sehen nur die Evolution rechtzeitig.“

„Die Gemeinde, aus der ich vor 15 Jahren kam, hat auch eine Schule verloren, nur weil die Leute weggezogen sind, hat man diesen Generationenwechsel in der Landwirtschaft gesehen“, sagte er.

„Das scheint einfach zu sein, was passiert.“

Landwirt Terry Boehm sagte, er wolle sein Land verkaufen oder vermieten, wenn er älter sei. Er ist fest entschlossen, seine Stadt am Leben zu erhalten.

„Man kann nicht alles kontrollieren. Am liebsten würde ich an einen lokalen Bauern verkaufen, der noch in der Gegend lebt, oder an eine jüngere Person, die in der Landwirtschaft anfangen möchte“, sagte er.