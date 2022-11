Sask. Das Unternehmen findet neue Verwendungen für die alten Getreidesilos der Provinz

Das Betreten eines der drei Getreidesilos, die wie Riesen über Kenaston, Sask., stehen, ist wie das Betreten eines Museums.

Altes Holz beherbergt Maschinen aus einer anderen Zeit und klapprige Aufzüge mit einem staubigen Seil führen zur Spitze des 30 Meter hohen Turms.

Ländliche Sehenswürdigkeiten wie diese sind auf dem Weg, fast von Saskatchewans Landkarte getilgt zu werden. Sie verfallen – und fallen anschließend einem Feuer zum Opfer – oder werden teurer in der Wartung, als sie wert sind, was dazu führt, dass die Besitzer sie umstürzen.

Aber Alvin Herman betrachtet jedes verwitterte Brett als Potenzial jenseits der Mülldeponie.

„Ich habe gerade festgestellt, dass ich allergisch auf Abriss, Brandstiftung und Umweltverschmutzung bin“, sagte der 75-jährige Landwirt im Ruhestand und selbsternannte Workaholic.

Dieser 111 Jahre alte Aufzug in Milden, Sask., hatte „sein Mindesthaltbarkeitsdatum überschritten“, sagt Alvin Herman, und war zu einer Belastung für die Stadt und seine Kinder geworden. (Nathan Jones)

Sein erstes Projekt war die Demontage eines 111 Jahre alten Aufzugs, den er in Milden, Sask., einem Dorf etwa 90 Kilometer südwestlich von Saskatoon, besaß.

Herman sagte, der Aufzug habe „sein Mindesthaltbarkeitsdatum überschritten“ und sei wegen seiner potenziellen Sicherheitsprobleme und als Brutstätte für Schädlinge zu einer Belastung für die Stadt und seine Kinder geworden.

Aber Herman, 75, war nicht bereit, die Tausenden von Fuß Holz aufzugeben, aus denen der Aufzug bestand.

Aus dieser Idee entstand ABMT Wood Solutions: ein Team mit der Mission, Getreideheber zu dekonstruieren und ihr Holz in Baumaterialien und erschwinglichen Wohnraum umzuwandeln.

„Wir bieten ihnen eine Rettung, die nicht brennt“, sagte Herman.

Das Team nimmt jetzt zwei der drei Aufzüge in Kenaston, 85 Kilometer östlich von Milden, auseinander.

Zwei der drei Getreidesilos in Kenaston, Sask., sollen abgerissen und ihr Holz wiederverwendet werden. Bürgermeister Dallas Lowdermilk findet es schade, dass sie herunterkommen. (Cory Herperger/Radio Kanada)

Herman sagte, ABMT Wood Solutions habe etwa 10 weitere Leute auf ihrer Liste, die ihre Aufzüge dekonstruieren wollen.

Umweltfreundliches, bezahlbares Wohnen

Laut ABMT ist die überwiegende Mehrheit des aus den dekonstruierten Türmen geborgenen Holzes wiederverwendbar und kann in alles Mögliche verwandelt werden, von einer Tanzfläche über dekorative Möbel bis hin zu völlig neuen Häusern.

Altholz, aus dem die Aufzüge gebaut wurden, ist schwer zu bekommen. British Columbia zum Beispiel verschiebt die Abholzung von altem Baumbestand auf etwa 1,7 Millionen Hektar Wald.

Laut ABMT Wood Solutions ist die überwiegende Mehrheit des Holzes, das aus den dekonstruierten Türmen geborgen wird, wiederverwendbar. Vieles davon ist auch Altholz, das schwer zu bekommen ist. (Nathan Jones)

Durch die Wiederverwendung des Holzes kann das Unternehmen einen CO2-armen Fußabdruck aufrechterhalten, sagte Ian Loughran, ein Berater von ABMT, der für Vereco Smart Green Homes arbeitet, ein Unternehmen für Wohndesign, das für seine energieeffizienten Gebäude wirbt.

„Wenn diese Aufzüge einfach abgerissen würden, würden sie teilweise deponiert und sonst in Brand gesteckt“, sagte er. Das würde Kohlenstoff emittieren.

Der Ansatz von AMBT hat das Potenzial, Netto-Nullenergiehäuser zu produzieren – ein Ziel, von dem die Bundesregierung hofft, dass die Provinzen es bis 2030 in ihre Bauvorschriften aufnehmen werden.

Dazu gehört die Verwendung von mechanisch laminierten Holzplatten im Inneren, die laut dem Team strukturell stärker sind als herkömmliche Holzrahmenkonstruktionen.

ABMT arbeitet mit diesen Paneelen an einem Musterhaus mit drei Schlafzimmern.

Laut ABMT Wood Solutions werden die Getreideheber für alles umfunktioniert, von Tanzflächen über dekorative Möbel bis hin zu völlig neuen Häusern. (Nathan Jones)

Loughran stand im Fahrstuhl von Kenaston und deutete auf eine große Wand hinter sich, die aus Brettschichtholz bestand. Er sagte, solche Abschnitte könnten mit einer Isolierung gepolstert werden, die auch aus recyceltem Holz bestehen könnte, und „wie ein Lego-Baukasten“ aufgestellt werden. Er sagte, das Skelett eines Hauses könne in ein paar Wochen zusammengebaut werden.

Loughran sagte, dies sei eine Möglichkeit, bezahlbaren Wohnraum im ganzen Land zu schaffen, in einer Zeit, in der die Nation mit Wohnungsnot konfrontiert ist, insbesondere in den Gemeinden der First Nation.

Orientierungspunkte verlieren

Die drei Riesen, die Kenastons paar hundert Einwohner bewachen, sind meilenweit sichtbar. Der Bürgermeister der Stadt, Dallas Lowdermilk, nannte sie ein wichtiges Wahrzeichen und sagte, es sei eine Schande, dass sie herunterkommen.

„Abhängig von deinem Alter hast du sie im Grunde schon dein ganzes Leben lang gesehen“, sagte er. „Wenn ich morgen im Lotto gewinnen würde, würde ich sie kaufen und sie würden dort bleiben.“

Dieser Aufzug von Oli Remmen in Kenaston, Sask., ist der erste von zwei, die ABMT Wood Solutions in der Stadt abbaut. (Dayne Patterson/CBC)

Ali Piwowar, eine in Ottawa ansässige Architektin, die ursprünglich aus Regina stammt, schrieb ihre Masterarbeit über das materielle und immaterielle kulturelle Erbe von hölzernen Getreidesilos in Saskatchewan. Sie bemerkte, wie die hohen Aufzüge in den flachen Prärien wie Kartennadeln am Horizont wirkten.

„Historisch gesehen gab es in jeder Stadt eine – diese vertikale Struktur – und das wurde zu dieser Ikone, dass es Menschen gab, es eine Gemeinschaft gab“, sagte sie.

Aber als die Landwirte auf Binnenterminals aus Beton und dann auf Stahlsilos umzogen, wurden Holzaufzüge auf von Eisenbahnunternehmen gepachteten Grundstücken veraltet und teuer in der Wartung.

Oli Remmen, der Miteigentümer des Aufzugs, der derzeit in Kenaston dekonstruiert wird, sagte, dass er jährlich etwa 5.000 bis 6.000 US-Dollar kostet, wenn er ungenutzt bleibt.

Der National Trust for Canada, eine nationale Wohltätigkeitsorganisation mit dem Ziel, historische Stätten zu retten, hat Getreidesilos aus Holz als national gefährdeten Ort aufgeführt. Piwowar schätzt, dass jedes Jahr etwa 20 Aufzüge durch Abriss, Brände oder Naturkatastrophen verloren gehen.

UHR | Drohne erfasst Zerstörung von Sask. Getreidesilo der Stadt:

Drohne erfasst Saskatchewan-Getreideaufzugsabriss Trevor Scherman erlebte das Ende einer Ära in der kleinen Stadt Rockhaven, Sask.

Wahrzeichen bewahren

In Saskatchewan gibt es 11 Getreidesilos, die als Kulturerbe aufgeführt sind, obwohl einer laut dem Ministerium für Parks, Kultur und Sport der Provinz im Jahr 2010 niedergebrannt ist. Piwowar sagte, es sei schwierig, sie als Kulturerbestätten zu registrieren, wenn die Landwirte nicht wollen, dass sie ausgewiesen werden.

Brent Guy, der Besitzer des zweiten Aufzugs in Kenaston, der dekonstruiert werden soll, sagte, er habe diese Option in Betracht gezogen, aber nie von seiner MLA etwas davon gehört. Er blickt gerne darauf zurück, Familientreffen in der Stadt zu veranstalten und Kinder mit dem Aufzug hinauffahren zu lassen, um einen Blick auf die Umgebung zu erhaschen.

„Es ist eine der wenigen Gemeinden in Saskatchewan mit dieser Art von Kulisse. Leider kommt es auf die Finanzen an“, sagte er.

Piwowar versuchte, die Aufzüge zu erhalten, indem er sie in Gemeinschaftsräume umwandelte, etwas, das in einigen Gemeinden in Saskatchewan und in Alberta versucht wurde. Aber sie schätzt auch das Ziel von ABMT, den Menschen die Möglichkeit zu geben, auf andere Weise an einem Stück Saskatchewan-Geschichte festzuhalten.

Ungefähr 10 weitere Eigentümer von Getreidesilos haben ABMT Wood Solutions bezüglich ihrer Abbruchdienste kontaktiert. (Nathan Jones)

Als Herman durch den Aufzug ging, strich er mit der Hand über ein Holzstück und zeigte an, dass es sich um das Bein des Becherwerks handelte. Über Jahrzehnte des Gebrauchs hatte die Reibung der Maserung das Holz zu einer einzigartigen Welle geformt und poliert.

„Es ist historisches Holz. Es wird nie wieder vorkommen; Sie werden dieses Holz nirgendwo sonst auf der Welt finden. Wenn die Leute etwas von der Geschichte bewahren wollen, ist dies so etwas wie der letzte verzweifelte Versuch, die alten Wächter zu bewahren das punktierte Saskatchewan“, sagte Herman.

„Ich hoffe, dass unser Prozess es den Menschen tatsächlich ermöglicht, ein Stück zu kaufen oder ein Stück Saskatchewans Erbe zu besitzen.“