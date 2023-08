CNN

—



Die Löwinnen hatten offenbar ihre Jagdfähigkeit verloren.

England befand sich in einer schlechten Form und verlor zeitweise sieben von elf Spielen, und Cheftrainer Phil Neville ließ die Tage bis zu seinem Ausscheiden ausklingen.

Es wurde bekannt gegeben, dass Nevilles Nachfolgerin die äußerst erfolgreiche niederländische Cheftrainerin Sarina Wiegman sein soll, die ihr Heimatland in zwei aufeinanderfolgenden Endrunden großer Turniere geführt hatte, darunter auch einen Sieg bei der Europameisterschaft 2017.

Während Erfolg für diese talentierte Gruppe von Fußballern immer eine Möglichkeit war, konnte sich niemand vorstellen, was unter Wiegmans Führung passieren würde.

Im letzten großen Turnier vor Wiegmans Amtsantritt schied England unter herzzerreißenden Umständen aus.

In einem knappen WM-Halbfinalspiel gegen die USA – den späteren Weltmeister – verschoss Englands Kapitän Steph Houghton einen entscheidenden späten Elfmeter, wodurch die Lionesses eine 1:2-Niederlage hinnehmen mussten.

Es war das dritte große Turnier in Folge, bei dem England zu diesem Zeitpunkt scheiterte. Da die Erwartungen und der Druck wuchsen und die Europameisterschaft auf heimischem Boden vor der Tür stand, ernannte England einen Trainer, der über das entscheidende Know-how verfügte, um eine Mannschaft im Turnierfußball über die Ziellinie zu bringen.

„Sie ist eine bewährte Gewinnerin und wir sind zuversichtlich, dass sie England auf die nächste Stufe bringen kann und uns die bestmögliche Chance gibt, unser Ziel, ein großes Turnier zu gewinnen, zu verwirklichen“, sagte Mark Bullingham, CEO des englischen Fußballverbandes, als Wiegman ernannt wurde vor zwei Jahren.

Während die Fähigkeiten der englischen Spieler für sich sprechen, hat Wiegman durch einige „nicht verhandelbare“ Philosophien dazu beigetragen, der Gruppe eine beeindruckende Teammentalität zu vermitteln.

„Ich denke, in einer Mannschaft muss man immer sein Bestes geben“, sagte sie vor Beginn der Frauen-Weltmeisterschaft gegenüber CNN. „Das bedeutet nicht, dass man immer der Schnellste sein muss. Das ist etwas anderes.

„Es geht darum, das Beste für die Mannschaft zu tun und die Anforderungen zu erfüllen, auf und neben dem Platz.

„Wenn man in einem Mannschaftssport anfängt, Dinge alleine zu machen, ist das wirklich schwer. Du wirst nicht das höchste Potenzial erreichen.“

Als England ein Jahr später in die durch Covid-19 verschobene Europameisterschaft startete, zeigte es eine glänzende Form mit frei fließendem Fußball und Toren in Hülle und Fülle.

Diese Form hielt während des gesamten Turniers an, wobei die Lionesses auf dem Weg zu einem historischen Finale im Wembley-Stadion gegen Deutschland aus Spaß Tore schossen.

In einem spannenden Spiel gegen eine erfahrene deutsche Mannschaft sicherten sich die Lionesses einen 2:1-Sieg und beendeten damit Englands 56-jähriges Warten auf einen internationalen Fußballpokal im Seniorenbereich.

Nach dem Erfolg der EM gehörte England zu den Favoriten auf dem Weg zur Weltmeisterschaft, obwohl Wiegman angesichts der zahlreichen Verletzungen vor dem Turnier Wege finden musste, ihren Kader ohne wichtige Spieler neu aufzubauen.

Die englische Kapitänin Leah Williamson erlitt im April eine Verletzung des vorderen Kreuzbandes (ACL), zusammen mit Beth Mead, einer anderen Starspielerin des EM-Siegerteams, die ebenfalls die gleiche Verletzung erlitt.

„Ich bin ein ziemlich positiver Mensch, aber natürlich habe ich auch Gefühle“, sagte Wiegman gegenüber The Independent vor dem Finale am Sonntag. „Ich fühle mich sehr privilegiert, mit diesem Team zusammenzuarbeiten. Es war so großartig.

„Es gab einige Rückschläge, da einige Spieler verletzt wurden, was für sie sehr traurig war, aber dann muss man umschalten und sagen: ‚Okay, das ist die Gruppe von Spielern, die unserer Meinung nach die beste ist, und das ist jetzt die Mannschaft. Wir werden mit ihnen zur Weltmeisterschaft fahren.‘“

Nachdem diese Schlüsselspieler aus dem Kader gestrichen wurden, hat Wiegman die Mannschaft während der gesamten Weltmeisterschaft neu erfunden und ein System eingeführt, bei dem das Team fließend zwischen verschiedenen Stilen und Formationen wechseln kann.

Bescheidenheit schreibt Wiegman den erfolgreichen Wechsel zu einer 3-5-2-Formation auch einem ihrer Co-Trainer, Arjan Veurink, zu.

„Während der ersten beiden Spiele des Turniers hatten wir ein wenig Probleme und es gab auch Momente, in denen wir ein wenig verwundbar waren“, erklärte Wiegman den Reportern.

„Nach dem zweiten Spiel kam Arjan (Veurink, ihr Assistent) zu mir und sagte: ‚Sarina, ist das nicht die Zeit, auf 3-5-2 umzusteigen?‘ Ich sagte: „Da hast du völlig Recht.“ „Jetzt ist der Moment gekommen, in dem wir mit den verfügbaren Spielern in dieser Form mehr aus ihren Stärken herausholen können.“ Dann haben wir es geändert.“

In der 3-5-2-Formation hat Wiegman einen der Stürmer durch einen Verteidiger ersetzt, wodurch die Lionesses mehr Kontrolle über die Spiele haben und weniger anfällig für Gegenangriffe sind. Es hat auch einigen englischen Angreifern mehr Freiheit gegeben, insbesondere der gefährlichen Lauren Hemp, die von einigen ihrer defensiven Aufgaben befreit wurde und daher im Halbfinale gegen Australien im Angriff blühte.

Aber nicht nur, dass Wiegman im Vorfeld des Turniers mit Verletzungen zu kämpfen hatte, auch die wichtige Mittelfeldspielerin Keira Walsh zog sich in der Gruppenphase eine Knieverletzung zu, und Durchbruchsstar Lauren James sah beim Achtelfinalsieg Englands gegen Nigeria eine Rote Karte England musste den Rest des Spiels nicht nur mit zehn Spielern bestreiten, sondern auch ohne James, der für das Viertelfinale und das Halbfinale zur Verfügung stand.

„Als Gruppe packen wir tief und glauben an unsere Fähigkeiten und vor allem an das, was man uns sagt“, sagte die englische Flügelspielerin Chloe Kelly der BBC nach dem spannenden Sieg im Elfmeterschießen gegen Nigeria.

Kann England hintereinander spielen?



Der Glaube an den Manager hat zu einer unerschütterlichen Unterstützung von Wiegmans Entscheidungsfindung und Ideologien geführt.

Eine Managerin, die ein oder zwei Dinge über Frauenfußball weiß, ist Chelsea Women’s-Managerin Emma Hayes, und als sie vor dem Finale am Sonntag mit Amanda Davies von CNN sprach, war sie voll des Lobes für die Niederländerin.

„Eine Top-Managerin von Weltklasse – das hat sie bewiesen. Zwei aufeinanderfolgende EM- und WM-Teilnahmen zeigen ihre Qualitäten“, sagte Hayes.

„Ich denke, sie hat das Potenzial einer Gruppe ausgeschöpft, die ihren Höhepunkt erreicht hat, und sie ist gekommen und hat das Schiff zum Sieg geführt.“

Während ihrer internationalen Karriere als Managerin hat Wiegman ihre Fähigkeit unter Beweis gestellt, Fast-Teams zu Gewinnern zu machen. Hayes sprach von der Siegermaschine, die der 53-Jährige aufgebaut hat.

Vor der WM hatte England unter Wiegman 26 der 32 Spiele gewonnen und nur einmal verloren – ein Freundschaftsspiel gegen Australien im April. Seitdem haben die Lionesses in Australien und Neuseeland sechs Siege zu dieser Bilanz hinzugefügt.

„Sie sind so etwas wie eine Maschine geworden. „Wissen Sie, es ist einfach unglaublich, zu glauben, dass wir innerhalb von 12 Monaten von einem EM-Finale in ein WM-Finale gekommen sind“, sagte Hayes.

„Wir werden uns ein bisschen verwöhnt fühlen, aber gleichzeitig stehen wir am Sonntag im Weltcup-Finale und es ist für alle großartig.“

Der Erfolg Englands hat dazu geführt, dass Wiegman kürzlich mit der vakanten Position als Cheftrainer bei der US-Frauenmannschaft in Verbindung gebracht wurde.

„Mir macht mein Job wirklich Spaß und ich habe den Eindruck, dass es den Leuten immer noch gefällt, wenn ich diesen Job mache“, stellte Wiegman diese Woche gegenüber Reportern klar. „Ich habe nicht vor zu gehen.“

Egal, was am Sonntag im WM-Finale passiert, Wiegman hat dazu beigetragen, den Frauenfußball in England unermesslich wachsen zu lassen. Aber für die Mannschaft zählt nur der Sieg am Sonntag.