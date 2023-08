Englands Trainerin Sarina Wiegman sagte, ihre Mannschaft müsse trotz der Enttäuschung nach der 0:1-Niederlage gegen Spanien im Finale der Frauen-Weltmeisterschaft stolz bleiben.

Spaniens Kapitänin Olga Carmona sorgte mit einem überragenden Treffer für den Turniersieg, wobei La Roja zum ersten Mal den Pokal gewann.

Obwohl Alessia Russo und Rachel Daly zur Halbzeit durch Chloe Kelly und Lauren James ersetzt wurden und Mary Earps einen tollen Elfmeter parierte, gelang es England nicht, ins Spiel zurückzukommen.

„Jeder hat ein unglaubliches Spiel gesehen, ein sehr offenes Spiel, zwei Mannschaften, die Fußball spielen wollen. Ein Spiel mit zwei Halbzeiten für uns“, sagte Wiegman BBC Sport.

„In der ersten Halbzeit hatten wir Schwierigkeiten, den Ball zu pressen. In der zweiten Halbzeit haben wir das Spiel wieder auf 4-3-3 umgestellt, und ich glaube, wir haben dann etwas Schwung bekommen. Aber dann hat das Tempo im Spiel nachgelassen. Wir haben Schwung bekommen und dann nachgegeben.“ den Elfmeter weg. Und die Verletzung von Alex (Greenwood).

Bild:

Mary Earps wurde als beste Torhüterin des Turniers mit dem Goldenen Handschuh der FIFA ausgezeichnet





„Schließlich war Spanien heute ein bisschen besser als wir und sie hatten ein tolles Turnier. Glückwunsch für Spanien.“

„Natürlich fühlt es sich jetzt wirklich schlecht an. Wir sind sehr enttäuscht. Was wir getan haben, was wir gezeigt haben, wie wir als Team gespielt und so viele Herausforderungen gemeistert haben, wir können so stolz auf uns sein. Nur so.“ „Ich fühle mich im Moment nicht so.“

Earps: Ich würde den Goldenen Handschuh jeden Tag gegen eine Weltmeisterschaft eintauschen

Earps war während des gesamten Turniers Englands beständigster Spieler und rettete die Lionesses immer wieder mit Weltklasse-Paraden.

Sie gewann neben ihrer Silbermedaille auch den Goldenen Handschuh der Weltmeisterschaft – sagte jedoch, dass sie die persönliche Auszeichnung gegen die Turniertrophäe eintauschen würde.

„Ich kann nicht schwören, aber ich bin sicher, Sie können die Lücken füllen. Es fühlt sich nicht großartig an“, sagte sie Sky Sportnachrichten.

„Um ehrlich zu sein, glaube ich nicht, dass das (Menschen stolz zu machen) im Moment wirklich einschlägt. Ich denke, dass es in ein paar Wochen der Fall sein wird, ich hoffe, wir können zurückblicken und nachdenken.“

Bild:

Mary Earps‘ Heldentaten hielten England im Finale, indem sie den Elfmeter von Jennifer Hermoso rettete





„Ich weiß, dass es eine unglaubliche Leistung ist, ins Weltcup-Finale zu kommen, aber jetzt sind wir enttäuscht. Wir sind Konkurrenten, wir kamen wegen der Goldmedaille hierher und waren so nah dran. Wir haben es einfach nicht geschafft.“

„Wir haben viele Widrigkeiten überwunden, um in dieser Position zu sein. Ich bin wirklich stolz auf das Team und denke, dass es noch mehr Level vor uns gibt.“

„Natürlich bin ich stolz auf diese Leistung (den Goldenen Handschuh), es ist schwer zu erreichen. Aber ich würde das jederzeit gegen eine Goldmedaille eintauschen. Ich bin nur enttäuscht, dass wir zu kurz gekommen sind.“

Bright: Wir sind untröstlich

Auch Englands Kapitänin Millie Bright war nach der Niederlage emotional BBC Sport: „Es ist wirklich schwer zu ertragen. Wir haben alles gegeben, Hand aufs Herz.“

„In der ersten Halbzeit waren wir nicht in Bestform. Wir haben unseren Kampf gezeigt, unseren Charakter gezeigt. Wir hatten heute Chancen, wir haben die Latte getroffen, und offensichtlich haben sie ihre Chance ins Netz gesteckt.“

Bild:

Die Engländerin Millie Bright war nach dem Spiel „untröstlich“.





„Der Glaube war groß. Wir lagen schon in Spielen mit 0:1 zurück, wir haben uns erholt, wir geben nie auf. Es ist schwer zu ertragen, aber es ist Fußball – es bricht uns das Herz.“

„Die Mädchen sind unglaublich. Wir hatten zu Beginn dieses Turniers viele Kritiker, einige haben aufgehört zu glauben, aber wir haben nie aufgehört, an uns selbst zu glauben. Auch heute waren wir voll davon überzeugt. Wir haben es in ein WM-Finale geschafft, In ein paar Wochen werden wir zurückblicken und diesen Tag wirklich schätzen.“

Bonmati: Wir haben es verdient

Aitana Bonmati war entscheidend für den Erfolg Spaniens und wurde bei dieser Frauen-Weltmeisterschaft mit dem Goldenen Ball als beste Spielerin ausgezeichnet.

„Ich bin so stolz, weil wir ein großartiges Turnier gespielt haben. Wir wollen es machen, aber es hat uns auch Spaß gemacht. Wir haben es verdient“, sagte sie.

Bild:

Aitana Bonmati wurde zur besten Spielerin der Weltmeisterschaft gekürt





Der Mittelfeldspieler von Barcelona gehörte zu den 15 Spielern, die sich im vergangenen September unter Spaniens Cheftrainer Jorge Vilda weigerten, anzutreten, durfte aber für die Weltmeisterschaft wieder in den Kader aufgenommen werden.

„Jeder kannte das Ziel zu Beginn der Turniervorbereitung. Jeder ist wettbewerbsfähig, jeder ist mental stark, um zu gewinnen. Wir haben schon vor vielen Jahren auf diesen Moment hingearbeitet und wir haben die Trophäe“, fügte Bonmati hinzu.

Wie Twitter reagierte

Redknapp: Ihr Talent war außergewöhnlich

Der ehemalige Mittelfeldspieler von England und Liverpool, Jamie Redknapp, reflektierte die Auswirkungen des Erfolgs der englischen Frauen.

„Die EM zu gewinnen und das Finale einer Weltmeisterschaft zu erreichen, ist eine unglaubliche Leistung. (Sie) haben so viele Menschen inspiriert, Mädchen, auch Jungen, jeder hat sich das angesehen. Ihr Talent war außergewöhnlich“, sagte Redknapp.

„Es ist herzzerreißend für sie und sie werden so sehr leiden, aber sie sollten auch so stolz auf das sein, was sie erreicht haben. Der Manager und die Spieler, es war rundherum eine unglaubliche Leistung und sie werden willkommen geheißen.“ so freundlich, wenn sie zurückkommen.

„Es ist so enttäuschend, als wir das Spiel verfolgten, haben wir nur einen Moment lang gejubelt und gehofft. Als der Elfmeter gehalten wurde, dachten wir, dass es das sein würde. Es sollte nicht sein, aber sie waren darin unglaublich.“ Turnier“, fügte Redknapp hinzu.