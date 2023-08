Sardinië kämpft weiterhin gegen schwere Brande

Hunderte Menschen moeten in meerdere Wohnungen verlassen, meer Hektar en Pinienwäldern wurden zerstört, zudem große Zitrushaine in der Nähe der Ortschaft Sarrabus. Gegen die Brände waren Hubschrauber en Löschflugzeuge im Einsatz. Die Flammen, die door de harde wind werden gevangen, hatten sich am Sonntag schnell in Richtung Siniscola und des Badeortes La Caletta im Nordenosten der Insel ausgebreitet, verzonden naar Italian Medien.

„Het is een absoluut Gewissheit, aber es fallt mir schwer zu glauben, dass die Flammen nicht durch Brandstiftung entstanden sind. Der Schaden ist für unser Gebiet enorme, eine Wunde, die nicht leicht zu heilen sein wird“, erklärte der Bürgermeister der Kleinstadt Muravera Salvatore Piu. Die Ortschaft war ebenfalls von Feuern sterk getroffen.

Three Tote durch Brande

In de vergangenen Wochen werden schwere Brande auf Sizilien ausgebrochen bereid. Dabei kamen drei Personen ums Leben. Die italienische Regierung zal een Ministerratssitzung am (heutigen) Montag die Strafen für Brandstiftung erhöhen zijn.

Een Brandherd wurde am Sonntagabend auch auf dem Festland in der Nordalienischen Region Ligurien gerapporteerd. Deshalb moet de Bahnverbindung zischen Turijn en de ligurische Hafenstadt Savona onderbreken.

ePaper Lees Jetzt ePaper! Lees de tagesaktuelle ePaper-Ausgabe der OÖNachrichten – jetzt gleich digital durchblättern! zum Epaper