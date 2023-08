Hat Bayer Leverkusen trotz der Verletzung von Stürmer Patrik Schick noch einen Angreifer? eins BildBerichten zufolge steht Sardar Azmoun kurz davor, die Bundesliga zu verlassen. Demnach soll sich der 28-Jährige, der vertraglich bis 2027 an Bayer gebunden ist, bereits mit dem italienischen Spitzenklub AC Mailand auf einen Wechsel geeinigt haben. Auch Himmel berichtet über Milans großes Interesse am iranischen Nationalstürmer.

Der WM-Fahrer, der derzeit noch an einer Wadenverletzung leidet, wechselte im Januar 2022 von Zenit St. Petersburg nach Leverkusen. Dort hatte er in 44 Pflichtspielen fünf Tore und fünf Assists beigesteuert. Nach der Verpflichtung des Stürmers Victor Boniface, der vom belgischen Klub Union Saint-Gilloise zur Werkself kam, galt er zunehmend als Verkaufskandidat.

Und das, obwohl einer seiner größten Konkurrenten in der Sturmzentrale in Schick nach einer Operation im Adduktorenbereich auf unbestimmte Zeit ausfallen wird. Sollte Azmoun gehen, stünden der Leverkusener Mannschaft mit Bonifatius und Adam Hlozek nur noch zwei Alternativen zur Verfügung. In diesem Sommer wurde bei Bayer auch der Name von Niclas Füllkrug gehandelt, der aktuell noch bis 2025 bei Werder Bremen unter Vertrag steht.