In Zwitserland worden meer mensen verwelkomd, die in hun eigen sociale leven evenzeer verantwoordelijk zijn voor hun dierbaren. De Kapsel is de Montag in de Nahe een Waldhütte in Merishausen na de Duitse Grenze-insetzt, teilte de Polizei am Dienstag mit. Het is mogelijk dat er een fout wordt gemaakt. Het ministerie van Openbare Werken zal worden geïnformeerd over de toekomst van de stad.

Dit kapsel van „Sarco“ zal nooit worden verwend. Als u zich hiervan bewust bent, kunt u het beleid begrijpen. Dabei werd Stickstoffgas in die versiongelte Kammer eingeleitet. De persoon in het kapsel is blij en in een paar minuten tijdens de Sauerstoffmangel sterben.