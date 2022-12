Sarah Jessica Parker & Matthew Broderick haben einen seltenen Ausflug mit 3 Kindern

Und einfach so…Sarah JessicaParker und Matthäus Broderick beleuchtete den Broadway für einen Familienabend.

Das Paar verwandelte die Date Night am Broadway in eine Familienangelegenheit und nahm ihre drei Kinder mit –James20 und 13 Jahre alte Zwillinge Marion und Tabitha– zur Uraufführung des Musicals Manche mögen es heiß am 10. Dezember.

Zu diesem Anlass kleidete sich die ganze Familie wie die Neunen, als Sarah, 57, einen langen weißen Trenchcoat über einem glitzernden dunkelblauen Kleid anzog und den Look mit weißen High Heels und geschichteten Perlenketten abrundete. Matthew, 60, hielt die Dinge unterdessen in einem dunkelblauen karierten Blazer über einem einfachen schwarzen Rollkragenpullover edel.

Es waren jedoch ihre Kinder, die ihnen die Show stahlen und beim E-Outing mit ihren Eltern mühelos schick aussahen. James hielt die Dinge in einem Anzug und einer karierten Krawatte schlicht, während die Zwillinge mühelos schick aussahen, in auffälligen Mänteln über einem kastanienbraunen Samtkleid bzw. einem braunen Seidenkleid.