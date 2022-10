Sarah Hyland & Wells Adams feiern ihr 5-jähriges Dating-Jubiläum

Fünf Jahre nach unten, ein ganzes Leben zu gehen.

Zwei Monate nach dem Binden des Knotens, Sarah Hyland und Wells Adams feierte ein Meilenstein-Dating-Jubiläum. In einem gemeinsamen Instagram-Post teilte das Paar ein süßes Erinnerungsbild von ihrem Hochzeitstag, das sie beim Küssen bei Sonnenuntergang zeigte.

„5 Jahre Ich liebe dich heute“, lautete die Überschrift des Beitrags vom 15. Oktober. „Happy Half Decade Baby“, zusammen mit einem rosa Herz und Kuss-Emojis.

Auch Wells hinterließ den frechen Kommentar: „[hand emoji] am Hintern“, in Anspielung auf die Art, wie er seine Braut auf dem Foto hält.

Das Duo traf sich 2017 zum ersten Mal in den sozialen Medien, als die Bachelor im Paradies star rutschte in die DMs der Schauspielerin. Sie gingen im Herbst mit ihrer Romanze an die Öffentlichkeit und verlobten sich zwei Jahre später, waren jedoch aufgrund der Coronavirus-Pandemie mehrmals gezwungen, ihr ursprüngliches Hochzeitsdatum am 8. August 2020 zu verschieben.