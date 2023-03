koningin Elizabeth II zal in gedachten altijd bij haar honden zijn.

Sara FergusonHertogin van York, gaf E! Nieuws‘Hoofdcorrespondent Keltie Ridder een update over de Pembroke Welsh corgi’s van de overleden monarch, Muik En zanderigwie zij en ex-man Prins AndreasHertog van York, nam in na de dood van zijn moeder.

“Ik denk dat ze uitzonderlijk zijn en ze zijn gewoon heel grappig. Ik denk, ik weet het zeker, als ze door de lucht jagen, denk ik dat ze naar haar kijken”, zei Sarah in een aflevering van 8 maart van E! Nieuws. ‘Dat denk ik graag. De eekhoorns zijn niet in zicht, maar ze blaffen nog steeds ergens naar, dus ik denk dat zij het zou kunnen zijn.’

Andrew had oorspronkelijk Muick en Sandy geschonken aan de koningin, die haar hele leven meerdere honden bezat. En na haar dood op 96-jarige leeftijd in september, werden de corgi’s getoond in afwachting van de aankomst van haar doodskist in Windsor Castle tijdens haar staatsbegrafenis op televisie.