Zwei Frauen, die während der Teilnahme an einer Mahnwache für Sarah Everard in London im Jahr 2021 festgenommen wurden, erhielten Schadensersatz und eine Entschuldigung von der Metropolitan Police.

Die Erklärung eines Anwalts vom Donnerstag bestätigte, dass sich die Londoner Polizei entschuldigt und zugestimmt hatte, den Frauen Patsy Stevenson und Dania Al-Obeid „erheblichen“ Schadenersatz zu zahlen.

Die Mahnwache fand in Clapham Common, London, zum Gedenken an Everard statt, einen 33-Jährigen, der Anfang März 2021 auf dem Heimweg von einem amtierenden Met-Beamten ermordet wurde. Zu diesem Zeitpunkt galten strenge Covid-Beschränkungen.

Die Polizei wurde von Frauenrechtlerinnen dafür kritisiert, dass sie gegen Ende der Veranstaltung hart gegen Demonstranten vorging.

Beamte entfernten Frauen gewaltsam vom Musikpavillon und einige, darunter Stevenson, wurden am Boden festgenagelt.

„Zusammen mit der Zahlung erheblicher Schadensersatzzahlungen an Dania Al-Obeid und Patsy Stevenson hat die MPS eine Entschuldigung ausgesprochen“, heißt es in der Erklärung der Anwaltskanzlei Bindmans LLP.

Nach Angaben der Anwaltskanzlei erkennt der Metropolitan Police Service (MPS) „an, dass Frauen an der Mahnwache teilnehmen wollten, weil sie sich „verständlicherweise“ von der Met „stark im Stich gelassen“ fühlten, und dass der Zweck der Mahnwache darin bestand, die öffentliche Meinungsäußerung zu erleichtern Trauer und Wut, und dass die Anwesenheit der Menschen dabei durch das Grundrecht auf Protest geschützt sei.“

„Die MPS hat ihr Bedauern darüber zum Ausdruck gebracht, dass die Möglichkeit von Patsy und Dania, ihre Trauer und Wut auszudrücken, durch ihre Verhaftung und Abschiebung eingeschränkt wurde und dass diese Gerichtsverfahren notwendig waren“, fügte die Firma hinzu.

„Ermüdender und schwieriger“ Prozess



In einer von Bindmans LLP veröffentlichten Erklärung sagte Patsy Stevenson, der Prozess sei „ermüdend und schwierig“ gewesen.

„Es hat über zwei Jahre gedauert, bis wir zu diesem Schluss gekommen sind. Es war ein wirklich ermüdender und schwieriger Prozess, aber es fühlte sich wichtig an, für eine Form von Verantwortung und Gerechtigkeit für mich und alle Frauen zu drängen, die an der Mahnwache teilgenommen haben, um unserer Wut und Trauer darüber Ausdruck zu verleihen der Mord an Sarah Everard durch einen amtierenden Beamten der Metropolitan Police“, sagte Stevenson.

„Ich bin froh, dass die Polizei anerkannt hat, dass wir ein Grundrecht auf Protest haben, dieses Recht jedoch seitdem durch das Gesetz über die öffentliche Ordnung weiter ausgehöhlt und untergraben wurde. Es sind unsere Politiker, die die Met mit größeren Polizeibefugnissen belohnt haben, trotz der Ermordung von Sarah Everard und der Überwachung der Mahnwache, die tief verwurzelte Frauenfeindlichkeit innerhalb der Met-Polizei auf internationaler Ebene ans Licht gebracht hat“, fügte sie hinzu.

Stevenson sagte, sie sei „erleichtert, dass dieses Kapitel vorbei ist“ und sie werde „weiterhin solidarisch mit allen sein, die für Wahrheit, Gerechtigkeit und Rechenschaftspflicht kämpfen, die sich aus rassistischer, frauenfeindlicher oder homophober Polizeiarbeit ergeben.“

Dania Al-Obeid sagte, sie finde die Reise „unglaublich schwierig, aber sehr wichtig als Überlebende häuslicher Gewalt und als jemand, der in diesem Zusammenhang von der Polizei im Stich gelassen wurde“.

Al-Obeid sagte, sie fühle sich „ermächtigt, die Polizei dafür zur Rechenschaft zu ziehen, wie sie mich und andere Frauen, die an der Mahnwache teilgenommen haben, behandelt hat.“

Sie hat hinzugefügt; „Ich habe durch diesen Prozess meine Stimme gefunden und fühle mich endlich gehört. Ich weiß es zu schätzen, dass die Met Police unsere Beweggründe für die Teilnahme anerkannt hat, aber „schwer enttäuschend“ ist eine Untertreibung. Ich habe mich vor, während und nach der Mahnwache von der Polizei misshandelt und im Stich gelassen gefühlt – ich fühle mich bei keiner Polizei geschützt oder sicher.“

Ein Sprecher der Met Police sagte in einer Pressemitteilung am Donnerstag, dass die Mahnwache in Clapham Common „unter außergewöhnlichen Umständen stattfand, mitten in einer Pandemie, in der aus sehr berechtigten Gründen der öffentlichen Gesundheit Beschränkungen für Versammlungen in Kraft waren, und in den Tagen unmittelbar danach.“ „Der entsetzlichste Mord an Sarah Everard durch einen amtierenden Met-Beamten.“

„Wir haben versucht, ein Gleichgewicht zu erreichen, das das Recht der Öffentlichkeit auf Protest und das Ausdrucken ihrer Trauer und Trauer anerkennt und gleichzeitig weiterhin die einschlägigen Covid-Gesetze durchsetzt“, fuhr der Sprecher fort.

„Wir arbeiten jeden Tag daran, London zu einer Stadt zu machen, in der sich Frauen und Mädchen sicher fühlen und sein können und in der Gemeinden Vertrauen in ihren Polizeidienst haben können.“