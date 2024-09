Zehn Jahre is de Ganze als haar. Dass Schweini is lang gebleven, maar de man is er niet. Maar omdat ex-vrienden zich in een nieuwe situatie bevinden, zijn ze zo goed met wie ze niet praten. Met BUNTE.de is het nog niet zover.

Dat is Sarah Brandners nieuwe vriend Christian

Sarah Brandner houdt van Unternehmer Christian Hymer – een goed feest, die zo mooi is. Samen met een signaallicht noemt Christian de Familie Nunternehmen „Hymer“ in gedachten, zodat de kampeerder ook welkom is. Maar verdomme niet leuk. Op het Indonesische eiland Bali is daar een prachtig hotel.

Deshalb führen beide momentan een Fernbeziehung. Wie is herausfordern das? Sarah erzählt BUNTE.de eerlijk: „Het is altijd beide dagen. De mens is gelukkig dan leeft hij altijd, maar hij is natuurlijk gelukkig met hem, hij is een mens die niet lang genoeg is, we leven nog.“