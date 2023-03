Saudi-Arabië heeft maandag een overeenkomst met Turkije getekend om 5 miljard dollar (4,7 miljard euro) te storten op de centrale bank van het land.

Het komt omdat Turkije worstelt met hoge inflatie en de gevolgen van de enorme aardbeving van vorige maand.

Wat Saoedi-Arabië zei over de deal met Turkije

Het koninkrijk kondigde de deal aan via het door de staat gerunde Saudi Press Agency en noemde het “een bewijs van de nauwe samenwerking en historische banden die er bestaan ​​tussen het koninkrijk Saoedi-Arabië en de Republiek Turkije en zijn broederlijke volk”.

Het besluit is genomen in opdracht van koning Salman en kroonprins Mohammed bin Salman.

Het koninkrijk gaf geen details over hoe het geld zou worden gebruikt of dat het zou kunnen vragen om het terug te betalen bedrag. Dergelijke deposito’s kunnen helpen de wisselkoersen van een nationale valuta ten opzichte van andere internationale valuta’s te verhogen.

Minister van Financiën Mohammed Bin Abdullah Al-Jadaan had in december vorig jaar aangekondigd dat zijn land van plan was de storting te doen.

