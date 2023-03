Saudi-Arabië heeft onlangs het recht gekregen om de FIFA 2023 Club World Cup te organiseren, maar de ambities zijn nog groter; het land probeert nu de rechten binnen te halen om het WK 2030 te organiseren. Dit ondanks het feit dat het onwaarschijnlijk is dat het wereldbestuur (FIFA) nog een WK in de Arabische wereld zal goedkeuren, slechts acht jaar nadat Qatar gastheer was van de 2022-editie van het toernooi. Dit is de reden waarom Riyadh streeft naar een gezamenlijk bod met Egypte en Griekenland, met de gedachte dat het idee van een bod op drie continenten zijn kansen om te winnen zou vergroten.

‘Mogelijkheden onderzoeken’

Hoewel hij bevestigde dat er gesprekken zijn gevoerd, was de Griekse minister van Sport Lefteris Avgenakis, toen hem door DW naar de kwestie werd gevraagd, vrijblijvend.

“De gesprekken bevinden zich nog in een vroeg stadium van het onderzoeken van de mogelijkheden om een ​​bod uit te brengen”, zei hij, verre van enthousiast over de mogelijkheid dat Griekenland gastheer zal zijn van een van ’s werelds grootste sportevenementen.

Zoals de zaken er nu voorstaan, zou Griekenland daarvoor niet in een ideale positie verkeren. Slechts één locatie, het Olympisch Stadion van 2004, zou momenteel voldoen aan de eisen van de FIFA voor het houden van WK-wedstrijden. Hoewel Panathinaikos en PAOK momenteel nieuwe arena’s bouwen, zullen deze niet de minimale capaciteit van 40.000 hebben die de FIFA vereist. Dit betekent dat het voor Griekenland een enorme investering zou vergen om te voldoen aan de vereisten voor het organiseren van een WK.

Volgens berichten in de media heeft Saoedi-Arabië Griekenland en Egypte echter een aantrekkelijk aanbod gedaan – om al deze kosten te dekken als de twee landen overeenkomen deel uit te maken van een gezamenlijk bod om het WK 2030 te organiseren.

Egyptische trots een obstakel?

“Egypte is absoluut in staat om zo’n groot toernooi te organiseren – of het nu gaat om infrastructuur, stadions of transport”, vertelde Ahmed Abbas aan DW. De spelersmakelaar, die nauwe banden heeft met de Egyptische voetbalbond, weigerde commentaar te geven op mogelijke WK-plannen.

De “nieuwe administratieve hoofdstad” van Egypte zal een sportcomplex omvatten dat geschikt is voor het hosten van de Olympische Spelen Afbeelding: Khaled Desouki/AFP

“Egypte heeft ook ervaring met het organiseren van dergelijke grote evenementen”, benadrukte Abbas, verwijzend naar het feit dat de staat met 100 miljoen inwoners pas in 2019 gastheer was van de Africa Cup of Nations.

De ambitie van Egypte om nog grotere sportevenementen te organiseren, wordt belichaamd door de nieuwe, nog naamloze administratieve hoofdstad van het land, die momenteel ongeveer 50 kilometer (31 mijl) ten oosten van Caïro in aanbouw is. Dit project omvat een sportcomplex waarvan Egypte hoopt dat het de locaties zal worden voor de Olympische Spelen van 2036. Het bijna voltooide hoofdstadion heeft een capaciteit van ongeveer 94.000 toeschouwers en is daarmee het op een na grootste in Afrika. Dus de grootste hindernis voor een WK-bod is misschien niet de organisatorische, maar de Egyptische trots.

“Het zou Saoedi-Arabië zijn dat de meeste WK-wedstrijden zou organiseren”, merkte Majid al-Khulaifi, hoofdredacteur van de Qatarese krant Doha Stadium, op, verwijzend naar de verschillende financiële slagkracht van de drie landen.

Met andere woorden, Egypte zou heel erg een juniorpartner zijn, net als Canada en Mexico als gezamenlijke gastheren van het WK 2026, dat voornamelijk in de Verenigde Staten zal plaatsvinden.

Een kwestie van timing?

Griekenland is ook niet zonder voorbehoud, wat misschien de reden is waarom de regering van premier Kyriakos Mitsotakis de kwestie bagatelliseert in het licht van de aanstaande parlementsverkiezingen. Als Mitsotakis wordt herkozen bij de stemming in april, is de kans groot dat Griekenland achter een gezamenlijk bod staat om het WK te organiseren.

Mitsotakis heeft toevallig ook een goede relatie met de Saoedische kroonprins Mohammed bin Salman, die hem vorig jaar in Athene bezocht – tijdens het eerste bezoek van de Saoedische heerser aan Europa sinds de moord op Jamal Khashoggi vier jaar geleden.

De twee landen hebben een nauwe militaire samenwerking tot stand gebracht en hebben de wens geuit om de banden met andere gebieden uit te breiden. Een van de vlaggenschipprojecten is de onderzeese en landkabel (East To Med Data Corridor) voor datatransmissie tussen Griekenland en Saoedi-Arabië. Overigens verbindt een onderzeese hoogspanningslijn binnenkort ook Griekenland met Egypte, de andere mogelijke WK-partner.

Saoedische kroonprins Mohammad bin Salman (tweede van rechts) bezocht vorig jaar de Griekse premier Kyriakos Mitsotakis (rechts) Afbeelding: dDimtiris Papamitsos/Greek Premier’s Office/AP/dpa/picture Alliance

Ook de Griekse voetbalbond (HFF) zou een gezamenlijk bod niet in de weg staan.

“Als de premier dat besluit, zal ik de kandidatuur met beide handen ondertekenen”, zei HFF-voorzitter Takes Baltakos.

FIFA en mensenrechten

Het blijft echter onduidelijk wanneer het biedingsproces officieel van start gaat. Een FIFA-woordvoerder vertelde DW dat de details van het biedproces en een tijdschema naar verwachting over een paar maanden bekend zullen worden gemaakt. Randvoorwaarden zijn onder meer bepalingen over mensenrechten – een mogelijk pijnpunt voor Saoedi-Arabië. De winnaar wordt bepaald op het FIFA-congres van 2024 in Osaka.

Als de drie landen doorgaan met een gezamenlijk bod, krijgen ze te maken met stevige concurrentie uit Zuid-Amerika. Voormalig WK-kampioenen Argentinië, Uruguay, Chili en Paraguay hebben hun gezamenlijke bod al aangekondigd. Het feit dat dit de 100ste verjaardag is van de eerste Wereldbeker – georganiseerd door Uruguay in 1930 – zal hun kansen niet schaden.

Toch meent journalist Majid al-Khulaifi, die FIFA-voorzitter Gianni Infantino in Qatar interviewde, dat Saudi-Arabië een goede kans maakt om te winnen. Hij wijst op het proces, waarbij alle 211 FIFA-leden een stem krijgen in een open verkiezing.

“Het is een slimme keuze om met Griekenland en Egypte als organisatoren samen te werken”, zei hij, erop wijzend dat Egypte sterke banden heeft met Afrika en de Arabische wereld. Bovendien, merkte hij op, lijkt een gezamenlijk bod in plaats van dat van een enkel land in overeenstemming te zijn met Infantino’s doel “om het spel verder te verspreiden”.

Het maakt niet uit wie het bod wint om het WK 2030 te organiseren, ze zullen voldoende financiële slagkracht en invloed moeten hebben. Saoedi-Arabië heeft al laten zien aan die eisen te voldoen.

Dit artikel is overgenomen uit het Duits.