Saoedi-Arabië laat VS-onderdaan vrij die gevangen zit wegens tweets – DW – 21-03-2023

De Saoedische autoriteiten hebben een Amerikaans staatsburger vrijgelaten die vorig jaar tot 19 jaar gevangenisstraf was veroordeeld, zei de zoon van de gedetineerde dinsdag.

Saad Ibrahim Almadi, een 72-jarige man die zowel een Saoedisch als een Amerikaans paspoort heeft, werd afgelopen november gearresteerd vanwege kritische tweets over onder meer de oorlog in Jemen, controversiële sloopwerkzaamheden in Mekka en de moord op journalist Jamal Khashoggi in 2018. dingen.

Hij was veroordeeld tot 19 jaar gevangenisstraf.

“Alle aanklachten zijn ingetrokken, maar we moeten nu vechten tegen het reisverbod”, zegt zijn zoon Ibrahim Almadi tegen persbureau Reuters.

Noch Saoedische noch Amerikaanse functionarissen hebben de rapporten van de familie bevestigd.

Spannende relaties

Almadi is een Amerikaans staatsburger van Saoedische afkomst. Hij woonde met pensioen in Florida, maar werd vorig jaar gearresteerd door de Saoedische autoriteiten nadat hij terugkeerde naar Riyad.

De arrestatie en daaropvolgende gevangenneming van Almadi bracht verdere spanningen met zich mee tussen Washington en Riyadh, twee oude bondgenoten die de afgelopen jaren onenigheid hebben gehad over de bezuinigingen op de olieproductie en mensenrechtenkwesties.

Het Amerikaanse ministerie van Buitenlandse Zaken zei vorig jaar dat het “consequent en intensief onze zorgen over de zaak had geuit op hogere niveaus van de Saoedische regering” en dat “het uitoefenen van vrijheid van meningsuiting nooit strafbaar mag worden gesteld”.

Saoedi’s veroordeeld voor kritische tweets

Abdullah Alaoudh, Saoedische directeur van de in de VS gevestigde groep Freedom Initiative, zei dat Almadi “nooit een dag achter de tralies had moeten zitten voor onschuldige tweets.”

Vorige week toonde de Saoedische staatstelevisie echter gevangenen die tot 15 jaar gevangenisstraf waren veroordeeld wegens het plaatsen van kritische tweets. Ze zijn de laatste in een lange lijst van politieke gevangenen die door het conservatieve koninkrijk gevangen zijn gezet.

“Er zitten veel te veel mensen vast in Saoedi-Arabië die niet de voordelen van het Amerikaanse staatsburgerschap hebben om de aandacht op hun zaak te vestigen”, zei Alaoudh.

“Almadi’s vrijlating laat zien dat strategische druk werkt, en Amerikaanse functionarissen moeten blijven aandringen op vrijlating van gevangenen en opheffing van reisverboden.”

zc/es (AP, Reuters, AFP)