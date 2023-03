De symboliek van het nieuwste megaproject voor Saoedi-Arabië waar kroonprins Mohammed bin Salman naar op zoek was, is zelfs grootser dan zijn afmetingen.

De nieuwe Mukaab, wat zich vertaalt naar “Nieuwe Kubus”, wordt 400 meter (1.320 voet) hoog, 400 meter breed en 400 meter lang. Binnenin komen uitgaansgelegenheden, hotels en restaurants.

Hoewel de kosten niet bekend worden gemaakt, zal de bouw binnenkort van start gaan en de voltooiing is gepland voor 2030.

De nieuwe kubus lijkt op het belangrijkste oriëntatiepunt in Saoedi-Arabië, de Kaaba, de heiligste plaats van de islam in Mekka.

Moslims over de hele wereld bidden in de richting van de Kaaba of reizen daarheen tijdens de hadj of umrah-bedevaarten en tijdens de ramadan.

Bruno Schmidt-Feuerheerd, een politiek analist aan de Universiteit van Cambridge, vertelde DW dat “in de Saoedische publieke sfeer religie steeds meer wordt vervangen door cultuur.” Hij zei dat de kubusvormige architectuur niet uniek was voor de Kaaba.

Prins Mohammed bin Salman bepaalde de nieuwe nationale feestdag van het land voor 11 maart Afbeelding: Koninklijk Hof van Saudi-Arabië/AA/fotoalliantie

Saoedische nationale make-over

Het plan voor de commerciële Kaaba is niet de enige stap naar een nieuwe nationale identiteit die niet meer zo gebonden is aan religie.

Volgens een koninklijk besluit van de vader van de kroonprins, koning Salman, werd 22 februari in 2022 ingevoerd als feestdag om de oprichting van de eerste Saoedische staat te vieren. Tot dan toe werd de nationale feestdag van het land gevierd op 23 september. In februari vierde Saoedi-Arabië zijn tweede oprichtingsdag tijdens een vierdaags weekend met evenementen en vuurwerk in het hele land.

“22 februari is een willekeurige datum die geen historische basis heeft, en de bedoeling hierachter is een nationalistische drang om zijn eigen, niet-religieuze feestdagen te vieren”, zei Schmidt-Feuerheerd.

In 2022 maakte de kroonprins bekend dat de oprichtingsdatum van het land was gewijzigd van 1744 naar 1727.

Tot dan toe was de oprichtingsdatum gekoppeld aan een overeenkomst in 1744 tussen de heersende Saud-familie en de geestelijke Mohammed Ibn Abd al-Wahhab, die de inspiratie vormde voor de term Wahhabi Islam, of Wahhabisme, die sinds het midden van de 20e eeuw dominant is in Saoedi-Arabië. 18de eeuw.

De familie Saud had beloofd het wahhabisme te financieren en de beweging autoriteit te verlenen over onderwijs en openbare moraal, en al-Wahhab beloofde op zijn beurt de heerschappij van de Saoedische familie vanuit religieus oogpunt te legitimeren.

In 1727 kwam Mohammed bin Saud echter aan de macht als de stichter van de eerste Saoedische staat na de overname van het emiraat Diriyah, dat ten noorden van Riyadh ligt.

“De nieuwe interpretatie van de geboorte van de staat bagatelliseert duidelijk de rol van religie”, zei Schmidt-Feuerheerd.

Deze maand werd een Nationale Vlaggendag aangekondigd als feestdag voor 11 maart.

“De waarde van de nationale vlag strekt zich uit over de hele geschiedenis van de Saoedische staat, sinds de oprichting in 1139 AH (volgens de islamitische maankalender) -1727 na Christus”, meldde het nationale persbureau SPA van Saudi-Arabië – met aandacht voor het nieuwe oprichtingsjaar.

Vrouwen kregen in 2018 rijprivileges nadat activisten in de gevangenis waren beland voor het besturen van auto’s Afbeelding: de Yomiuri Shimbun/AP Images/picture alliantie

Activisme ‘wordt gecriminaliseerd’

Geen van deze introducties heeft geleid tot grote verontwaardiging van de Saoedische bevolking van ongeveer 36 miljoen. Schmidt-Feuerheerd zei dat er verschillende verklaringen waren voor de hoge mate van acceptatie.

Tienduizenden Saoedi’s hebben in het buitenland gestudeerd, ondersteund door de volledig gefinancierde King Abdallah Scholarship. “Bij hun terugkeer waren ze allesbehalve cultureel overweldigd door de modernisering van het land”, zei Schmidt-Feuerheerd.

Onderwijs en het creëren van banen voor de demografisch jonge Saoedische bevolking is een prioriteit geworden voor het koninkrijk en maakt deel uit van de grote economische hervorming genaamd Vision 2030, die in 2016 door de kroonprins werd geïntroduceerd. de Saoedische economie van olie te ontdoen en het land te moderniseren.

Sindsdien kregen vrouwen meer rechten, gingen bioscopen weer open en werd de Commissie ter bevordering van de deugd en ter voorkoming van ondeugd, bekend als mutawa of zedenpolitie, opgeheven. Op hun beurt zijn gemengde doelgroepen en daten in het openbaar mogelijk geworden, zelfs normaal.

“Tegelijkertijd, terwijl er meer sociale vrijheden zijn, wil de staat de enige agent van verandering blijven”, zei Schmidt-Feuerheerd. “Elke vorm van politiek activisme wordt ontmoedigd en een nieuwe taal schildert critici af als verraders van de natie”, voegde hij eraan toe.

Er zijn genoeg voorbeelden van repercussies na afwijkende meningen of oproepen tot hervorming.

De vrouwenactiviste Loujain al-Hathloul bracht drie jaar in de gevangenis door nadat ze in 2018 pleitte voor het recht om te rijden, en bleef daar lang nadat vrouwen officieel toestemming kregen om het stuur over te nemen. In 2022 werd de 34-jarige Salma al-Shahab veroordeeld tot 34 jaar gevangenisstraf wegens het liken van mensenrechtentweets op Twitter en Nourah bint Saeed al-Qahtani kreeg om dezelfde reden een gevangenisstraf van 45 jaar, de langste straf voor nog zo’n misdrijf.

Gelegen in het centrum van de Grote Moskee van Mekka, is de oorspronkelijke Kaaba de heiligste plaats van de islam Afbeelding: Hani Alshaer/AA/foto alliantie

Geknipte Ramadan-regels

Deze week kondigde het Saudische ministerie van Islamitische Zaken een grote wijziging aan in de regels voor de ramadan, die op 22 maart begint.

Voor analist Sami Hamdi is dit de volgende stap naar een nieuwe Saoedische identiteit zonder de islam als belangrijkste pijler. Hij zei op Twitter dat “MBS de islam uit de publieke sfeer blijft verdrijven.”

Vanaf dit jaar zijn donaties voor moskeeën verboden, evenals de iftar na zonsondergang, of maaltijd om het vasten te verbreken, in moskeeën. Verder moeten gebeden kort worden gehouden, mogen kinderen niet in moskeeën bidden en moeten gelovigen hun identiteitsbewijs meenemen. In alle moskeeën, behalve in de twee belangrijkste moskeeën in Mekka en Medina, moet het volume laag worden gehouden en mogen gebeden niet worden uitgezonden.

DW heeft contact opgenomen met de Saoedische autoriteiten voor commentaar, maar heeft op het moment van publicatie nog geen antwoord ontvangen.

Bewerkt door: M. Gagnon