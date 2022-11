Sao Paulo GP: George Russell holt sich den ersten F1-Grand-Prix-Sieg, während Lewis Hamilton den Mercedes-Doppelsieg besiegelt

George Russell führte beim Sao Paulo GP einen Doppelsieg vor seinem Mercedes-Teamkollegen Lewis Hamilton an, um den ersten Grand-Prix-Sieg seiner F1-Karriere zu erringen; der Sieg ist auch Mercedes‘ erster Saisonsieg; Max Verstappen wird Sechster, nachdem er in der Anfangsphase mit Hamilton kollidiert ist

Bitte verwenden Sie den Chrome-Browser für einen zugänglicheren Videoplayer



George Russell gewinnt seinen ersten Formel-1-Grand-Prix und setzt sich in Sao Paulo gegen seinen Mercedes-Teamkollegen Lewis Hamilton durch.

George Russell gewinnt seinen ersten Formel-1-Grand-Prix und setzt sich in Sao Paulo gegen seinen Mercedes-Teamkollegen Lewis Hamilton durch.

George Russell führte einen Mercedes-Doppelsieg vor Lewis Hamilton beim GP von Sao Paulo an, um den ersten Grand-Prix-Sieg seiner Formel-1-Karriere und den ersten Saisonsieg seines Teams zu erringen.

Russell startete von der ersten Position, nachdem er am Samstag den ersten Sprintsieg seiner Karriere errungen hatte, und gab nie die Kontrolle über einen dramatischen Wettkampf in Interlagos am Sonntag auf, der zwei Safety-Car-Unterbrechungen beinhaltete.

Beim Restart nach dem ersten Safety Car in Runde sieben kollidierten Hamilton und Weltmeister Max Verstappen, wobei der Red-Bull-Fahrer einen Schaden erlitt, der ihn zum Boxenstopp und eine Fünf-Sekunden-Zeitstrafe zwang, bevor er sich schließlich auf Platz sechs zurückkämpfte.

Hamilton fiel auf den achten Platz zurück, erholte sich aber glänzend auf den zweiten Platz, bevor ihn ein Safety Car nach dem Ausfall von Lando Norris in Schlagdistanz brachte, als das Rennen elf Runden vor Schluss fortgesetzt wurde.

Bitte verwenden Sie den Chrome-Browser für einen zugänglicheren Videoplayer Max Verstappen und Lewis Hamilton kollidieren in Kurve zwei, nachdem das Rennen nach dem ersten Safety Car neu gestartet wurde. Max Verstappen und Lewis Hamilton kollidieren in Kurve zwei, nachdem das Rennen nach dem ersten Safety Car neu gestartet wurde.

Russell blieb jedoch ruhig, um Hamilton in der Schlussphase aus der DRS-Reichweite herauszuhalten und eine brillante Debütsaison mit dem Team zu krönen, in dem der 24-Jährige den siebenmaligen Weltmeister vor dem Saisonfinale am nächsten Wochenende mit 23 Punkten anführt Abu Dhabi.

Der Sieg bietet Mercedes auch einen bedeutenden Trost in einer Saison, in der Red Bull ihre achtjährige Serie von Konstrukteurstiteln beendete, und bringt sie vor dem letzten Rennen auf 23 Punkte auf den zweitplatzierten Ferrari zurück.

Kurz nach dem Zwischenfall zwischen Hamilton und Verstappen kollidierten auch Norris und Charles Leclerc, wobei der Ferrari-Fahrer sich vom Ende des Feldes zurückschlug und hinter seinem Teamkollegen Carlos Sainz, der das Podium komplettierte, Vierter wurde.

Bitte verwenden Sie den Chrome-Browser für einen zugänglicheren Videoplayer Max Verstappen weigert sich, Teamkollege Sergio Perez wieder durchzulassen und ist im Teamfunk wütend auf Red Bull. Max Verstappen weigert sich, Teamkollege Sergio Perez wieder durchzulassen und ist im Teamfunk wütend auf Red Bull.

Verstappen, der im vergangenen Monat vier Rennen vor Schluss seinen zweiten Titel in Folge in Japan besiegelte, ignorierte in der letzten Runde eine Teamorder, um Red Bull-Teamkollegen Sergio Perez durchzulassen, um dem Mexikaner in seinem Kampf mit Leclerc um den zweiten Platz bei den Fahrern zu helfen ‚Meisterschaft.

Perez hatte Verstappen früher durchgelassen und ihm wurde versprochen, dass sein Teamkollege sich revanchieren würde, wenn er keine weiteren Plätze gewinnen könnte, aber mit dem siebten Platz ist er mit 290 Punkten gleichauf mit Leclerc und geht in das letzte Rennen der Saison.

Der Ausfall von Norris‘ Auto, der auf den Ausfall seines Teamkollegen Daniel Ricciardo in der ersten Runde nach einer Kollision mit Kevin Magnussen von Haas folgte, krönte einen äußerst enttäuschenden Tag für McLaren, als Fernando Alonso und Esteban Ocon die Plätze fünf und acht belegten und Alpine verdrängten 19 Punkte Vorsprung im Kampf um Platz vier in der Konstrukteurswertung.

Bitte verwenden Sie den Chrome-Browser für einen zugänglicheren Videoplayer George Russell behält seine Führung außerhalb der Startaufstellung, bevor Daniel Ricciardo und Kevin Magnusen in der ersten Runde des Grand Prix von Sao Paulo zusammenstoßen, um das Safety-Car herauszuholen. George Russell behält seine Führung außerhalb der Startaufstellung, bevor Daniel Ricciardo und Kevin Magnusen in der ersten Runde des Grand Prix von Sao Paulo zusammenstoßen, um das Safety-Car herauszuholen.

Valtteri Bottas wurde Neunter für Alfa Romeo und besiegelte damit das zweite Punkteergebnis in Folge, während Sebastian Vettel im vorletzten Rennen seiner Karriere den letzten Punkt für Aston Martin holte, bevor er am Ende der Saison ausschied.

Weitere folgen…

Großer Preis von Sao Paulo: Rennergebnis

1) George Russel, Mercedes

2) Lewis Hamilton, Mercedes

3) Carlos Sainz, Ferrari

4) Charles Leclerc, Ferrari

5) Fernando Alonso, Alpin

6) Max Verstappen, RedBull

7) Sergio Pérez, Red Bull

8) Esteban Ocon, Alpine

9) Valtteri Bottas, Alfa Romeo

10) Sebastian Vettel, Aston Martin