Sao Paulo GP: Fernando Alonso kritisiert Esteban Ocon, nachdem Alpine-Teamkollegen im Sprint kollidiert sind

Karun Chandhok analysiert die Zusammenstöße zwischen den Alpine-Fahrern Fernando Alonso und Esteban Ocon während des Sprints beim GP von Sao Paulo.

Fernando Alonso deutete an, dass er sich darauf freue, dass seine Partnerschaft mit seinem alpinen Teamkollegen Esteban Ocon „endlich“ vorbei sei, nachdem die beiden sich gegenseitig die Rennen mit einer Kollision im Grand-Prix-Sprint von Sao Paulo ruiniert hatten.

Bewaffnet mit einem Auto, das das ganze Wochenende über eine starke Pace gezeigt hatte, und in soliden Startpositionen auf den Plätzen sechs (Ocon) und sieben (Alonso), schien Alpine gut aufgestellt, um McLaren im Kampf um den vierten Platz in der Konstrukteurswertung einen weiteren Schlag zu versetzen.

Das Paar hatte jedoch in der ersten Runde zweimal Kontakt, und beide Autos erlitten Schäden, die Alonso als 15. und Ocon als 18. beenden würden, ohne Punkte und mit schlechten Startpositionen für das Rennen am Sonntag in voller Länge.

„(Es ist) alles andere als ideal, wenn man sich in der ersten Runde des Sprintrennens berührt, weil es zu kurz ist, um zurückzukommen“, sagte Alonso.

„Positiv war, dass die Pace heute sehr gut war, eigentlich nah an den Führenden. Von P15 starten wir morgen und wenn wir diese Pace haben, können wir morgen punkten.“

Ocon zwang Alonso von der Strecke, als der Spanier in der ersten Runde um die Außenseite von Kurve 4 herum zu überholen versuchte, was dazu führte, dass er die Kontrolle verlor, als er über den Bordstein fuhr, und einen Schlag erlitt, der dazu führte, dass das Paar einen leichten Kontakt hatte.

Das war eine Art Aufschub, aber das Paar konnte seine Lektion nicht lernen. In der Schlussphase der ersten Runde versuchte Alonso noch einmal, zu Beginn der Zielgeraden einen Pass einzuleiten, aber offensichtliche Verwirrung führte dazu, dass sie sich erneut berührten, wobei der Schaden diesmal größer war, und letztendlich dazu führten, dass beide draußen ins Ziel kamen die Punkte.

Das Alpine-Duo wurde nach dem Rennen zu den Stewards gerufen, wobei Alonso letztendlich für die zweite Kollision verantwortlich gemacht wurde, da er eine Fünf-Sekunden-Zeitstrafe erhielt, die ihn auf den 18. Platz zurückwarf und Ocon auf den 17. Platz hob.

Vor dieser Entscheidung äußerte sich Alonso, der Alpine verlässt, um am Ende der Saison zu Aston Martin zu wechseln, kritisch gegenüber seinem Teamkollegen, da er sich auf frühere Vorfälle in der Saison bezog.

Auf die Frage, ob er mit Ocon gesprochen habe, sagte Alonso: „Nein, nicht wirklich.“

„Das brauche ich nicht. Es ist noch ein Rennen und dann ist es endgültig vorbei.

„Es war sehr nah an der Mauer in Dschidda, nah an der Mauer in Budapest, heute in Kurve 4, jetzt hier.

„So sind diese Dinge eben. Manchmal ist es innerhalb des Teams sehr umkämpft.“

Ocon: Alonso wird für das Rennen ruhig sein

Ocon, der ebenfalls vor der Entscheidung der Sportkommissare sprach, spielte die Vorfälle herunter und bestand darauf, dass Alonso sich rechtzeitig für das Rennen am Sonntag beruhigt hätte, wenn der Spanier es nicht schon getan hätte.

„Es war wirklich unglücklich für das Team, was passiert ist“, sagte Ocon. „Wir waren in einer so guten Position und sind jetzt hinten und haben morgen viel zu tun.

„Deshalb wird es wichtig sein, morgen zusammenzuarbeiten, um wieder durch das Feld zu kommen.

„Es ist bedauerlich, was in Runde eins passiert ist. Ich habe versucht, den McLaren anzugreifen, ich habe meine Linie in Kurve 4 genommen und Fernando kam aus dem Nichts auf der Außenseite und wir haben uns berührt.“

„Von da an war mein Rennen so gut wie gelaufen.

„Ich bin ganz ruhig. Wenn er es nicht ist, wird er es für morgen sein.“

Alpine verurteilt „inakzeptablen“ Online-Missbrauch

Später am Samstagabend veröffentlichte Alpine eine Erklärung, in der die Online-Reaktion auf die Vorfälle zwischen ihren Fahrern verurteilt wurde.

„Was auch immer auf der Strecke passiert, es gibt absolut keine Entschuldigung für hasserfüllte Kommentare, Beleidigungen oder Toxizität gegenüber unseren Fahrern, Teammitgliedern, Fans oder überhaupt irgendjemandem online“, heißt es in der Erklärung.

„Von allen Kommentaren, die wir während und nach dem heutigen Sprint-Qualifying über unsere Social-Media-Kanäle erhalten haben, haben wir 882 toxische Kommentare erhalten, von denen 162 stark toxisch waren. Das ist völlig inakzeptabel.

„Was wir heute gesehen haben, ist leider kein Einzelfall. Wir sehen weiterhin Hass und Diskriminierung im Internet und werden dies als Team nicht tolerieren.

„Wir werden gegen Einzelpersonen oder Gruppen vorgehen, die Social-Media-Beiträge erstellen oder verbreiten, die Online-Missbrauch unserer Fahrer, Teammitglieder und Fans beinhalten oder fördern.“

Vettels Verständnis nach Strolls „bösem“ Manöver

Alonso und Ocon waren nicht die einzigen Teamkollegen, die im Sprint am Samstag aneinandergerieten, auch das Aston-Martin-Duo Sebastian Vettel und Lance Stroll behinderten sich gegenseitig.

Vettel, der der schnellere der Aston Martins zu sein schien, forderte Stroll in Runde neun heraus, als der Kanadier ihn auf dem Weg zu Kurve 4 auf den Rasen zwang.

Vettel, der sich am Ende der Saison aus der F1 zurückzieht, hatte das Glück, die Kontrolle über sein Auto zu behalten und auf die Strecke zurückzukehren, was er tat, bevor er kurz darauf an Stroll vorbeifuhr.

„Das war ungezogen von Lance Stroll dorthin zu fahren, das war zu viel, viel zu viel“, sagte Martin Brundle von Sky Sports F1 damals in einem Kommentar.

Die Stewards stimmten zu und erteilten Stroll eine 10-Sekunden-Zeitstrafe, die ihn in der Endwertung vom 12. auf den 17. Platz verweisen würde, und gaben ihm drei Strafpunkte für seinen Führerschein wegen gefährlichen Fahrens.

Trotz der klaren Entscheidung der Rennleitung zu seinen Gunsten gab Vettel, der am Ende einen Platz außerhalb der Punkteränge als Neunter beendete, eine maßvolle Einschätzung des Vorfalls ab.

„Es sind offensichtlich Sekundenbruchteile“, sagte er. „Ich ging nach innen und die Lücke schloss sich und es war wirklich eng und ich kam von der Strecke ab, was schwer zu erholen war, ich saß irgendwie auf der Planke fest, aber zum Glück kam ich zurück.

„Danach konnten wir zusammenarbeiten und ich konnte meine Pace im Auto nutzen.

„Es ist ein schmaler Grat. Du kämpfst um deinen Platz. Natürlich ist es wichtig zu verteidigen, andererseits versucht man immer abzuwägen, ob man mehr verliert als man gewinnt (im Kampf).

„Außerdem versuchen wir natürlich, zusammenzuarbeiten, also denke ich, dass wir heute am Ende besser hätten sein können, wir beide, um zu versuchen, eine bessere Positionierung für das Team zu erreichen.“

Die drei Strafpunkte, die Stroll gegeben wurden, bringen seine aktuelle Bilanz auf acht, was nur vier weniger als die 12-Punkte-Grenze ist, die ihn für ein Rennen sperren würde.

Der Kanadier sprach vor der Strafpunktentscheidung nur begrenzt, als er zu dem Vorfall befragt wurde.

„Ich muss es mir noch einmal ansehen, ich habe das Video nicht wirklich gesehen“, sagte er. „Also habe ich wahrscheinlich nicht genug Platz gelassen.“