Der Fall wurde von der Staatsanwaltschaft des Bezirks York County als „Diebstahl durch Täuschung“ bestätigt, die CNN mitteilte, dass er später abgewiesen wurde.

Aber es markiert die jüngste Enthüllung über den umkämpften New Yorker Republikaner, dessen kurze Amtszeit im Kongress von Fragen zu seinen wiederholten Erfindungen über seinen Hintergrund und Lebenslauf und Anfragen zu seinen Wahlkampffinanzen dominiert wurde.

Santos sieht sich mit mehreren Ermittlungen konfrontiert, darunter einer FBI-Untersuchung zu Vorwürfen, er sei mit Geldern, die er über seine Tierschutzorganisation gesammelt habe, abgehauen, um den sterbenden Hund eines Veteranen medizinisch zu versorgen.

CNN hat sich an das Kongressbüro von Santos und seinen persönlichen Anwalt gewandt. Letzten Monat twitterte Santos als Reaktion auf Berichte über den sterbenden Hund, dass seine Arbeit in der „Tiervertretung die Arbeit der Liebe und harte Arbeit“ sei, und nannte die Anschuldigungen „schockierend und verrückt“.

Der Fall Pennsylvania, der erstmals von Politico gemeldet wurde, konzentrierte sich auf eine Reihe von neun Schecks in Höhe von insgesamt mehr als 15.000 US-Dollar, die an die Hundezüchter gingen, so Tiffany Bogosian, eine Freundin aus Kindertagen von Santos und Anwältin für Personenschäden, die sagte, sie habe Santos im Februar 2020 unterstützt nachdem ihm ein Auslieferungshaftbefehl zugestellt wurde.

Sie sagte, sie habe eine E-Mail an einen Polizisten des Staates Pennsylvania geschickt, von der sie CNN im Namen von Santos eine Kopie zur Verfügung gestellt habe, in der sie seine Behauptung darlegte, dass eines seiner vier Scheckbücher verschwunden sei, bevor die ungedeckten Schecks ausgestellt worden seien.

„Er rief sofort seine Bank an, als er erfuhr, dass 1/4 der Scheckbücher fehlten und alle Schecks zu diesem Zeitpunkt storniert wurden, mit einer Sperrzahlung für alle Schecks“, schrieb Bogosian damals. Sie sagte, Santos sei das „Opfer des Betrugs“ gewesen, ebenso wie die Leute, die die Schecks erhalten hätten. Sie fügte auch Kopien der Schecks bei, auf denen auf einigen im Notizfeld „Welpen“ stand.

Sie sagte, sie habe Santos nicht formell als Anwältin gedient und könne ihn in der Angelegenheit von Pennsylvania nicht vertreten, da sie keine Zulassung habe, in dem Bundesstaat zu praktizieren.

In einem Interview mit CNN am Donnerstag sagte Bogosian, Santos habe ihr später gesagt, dass die Anklage fallen gelassen worden sei.

Kyle King, ein Sprecher des Bezirksstaatsanwalts von York County, sagte gegenüber CNN, der Fall sei als „zurückgezogen oder abgewiesen“ aufgeführt worden.

Bogosian, die mit Santos die Junior High School besuchte, sagte, sie glaube Santos ‚Bericht über das, was mit den Schecks passiert ist, nicht mehr.

Und in den letzten Wochen hat sie sich als lautstarke Kritikerin des Kongressabgeordneten herausgestellt. „Ich werde ihn so weit wie möglich in vollen Zügen aussetzen“, sagte sie am Donnerstag.

Anfang dieses Jahres beschrieb sie in einem Interview mit der Washington Post die Bemühungen von Santos, einen ihrer Kunden, Christian Lopez, davon zu überzeugen, in Harbor City Capital Corp. zu investieren. Santos arbeitete 2020 und 2021 bei der Firma. Lopez war ausgezeichnet worden 2 Millionen Dollar an Versicherungsgeld, nachdem er verletzt wurde, als ein betrunkener Fahrer in sein geparktes Auto einschlug. Lopez sagte CNN, dass Santos keine Einzelheiten darüber nennen würde, wo das Geld investiert werden würde, und er lehnte eine Investition ab.

Die Securities and Exchange Commission reichte im April 2021 eine Beschwerde gegen Harbour City und seinen Gründer Jonathan P. Maroney ein, in der behauptet wurde, das Unternehmen habe ein „Ponzi-Programm“ in Höhe von 17 Millionen US-Dollar betrieben.

Weder Santos noch andere Mitarbeiter werden in der SEC-Beschwerde namentlich genannt. Santos hat behauptet, dass er sich dessen nicht bewusst war und nicht an einem möglichen Fehlverhalten im Unternehmen beteiligt war.

Am Donnerstag sagte Bogosian, sie und Lopez seien letzten Monat von den Ermittlern der Securities and Exchange Commission in Bezug auf Harbour City befragt worden.