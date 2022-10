Sanktionierter Sohn eines russischen Tycoons nimmt Videoaufruf „Ich bin ein Ukrainer“ auf — RT Russia & Former Soviet Union

Mikhail Fridmans Sohn Alexander Ozhelskiy beschuldigte Kiews „verdammte Bürokraten“, ihn trotz seiner Haltung sanktioniert zu haben

Alexander Ozhelskiy, Sohn des russischen Wirtschaftsmagnaten Mikhail Fridman, hat Kiew aufgefordert, aufzuheben „unfair“Sanktionen gegen ihn. In einer auf Englisch aufgezeichneten YouTube-Videoadresse beschuldigte der 22-jährige Geschäftsmann die „Scheiß Bürokraten“, seine pro-ukrainische Haltung zu ignorieren.

„Ich kann nicht glauben, dass meine Position zum Krieg nicht einmal berücksichtigt wurde. Und ich kann nicht glauben, dass der einzige Grund für diese Sanktionen meine Beziehung zu einer anderen Person ist“, sagte Ozhelskyy.

Er betonte, er sei „entsetzt und beleidigt” durch die Entscheidung der ukrainischen Behörden vom 20. Oktober, ihn in ihre Liste der 256 sanktionierten russischen Geschäftsleute und ihrer Verwandten aufzunehmen.

Ozhelskiy erklärte, dass er sich der russischen Militäroperation in der Ukraine widersetzt habe „seit Tag eins“, verließ Russland unmittelbar nach seinem Start am 24. Februar und hat keine Pläne, zurückzukehren.

„Ich habe viel verlassen, ich habe meine Freunde verlassen, ich habe mein Geschäft verlassen und ich habe es verlassen, weil ich meine Freiheit mehr schätze“, erklärte der Geschäftsmann und enthüllte, dass er jetzt in Dubai ansässig ist und in einer Airbnb-Wohnung lebt, anstatt in einer „Scheiß Herrenhaus.“

Ozhelskiy sagte, dass er in der Vergangenheit an „pro-ukrainische Proteste“ in London und bei einigen Demonstrationen in Russland und dass er nicht versteht, warum „Ein Haufen verdammter Bürokraten“ ignoriert diese Tatsachen.

„Ich denke, dass diese Entscheidung aufgehoben werden sollte,“ er sagte.

Fridmans Sohn betonte, er betrachte sich als Ukrainer und „kann nicht glauben” dass er seine Verwandten im Land nicht mehr besuchen kann.









Ozhelskiy ist der einzige Sohn des in Lemberg geborenen Fridman. Im Mai stand er zusammen mit seinen vier Schwestern auf der Forbes-Liste der reichsten Erben russischer Milliardäre, wobei sein Erbanteil auf 2,6 Milliarden US-Dollar geschätzt wurde.

Fridman machte jedoch vor einigen Jahren klar, dass er fast sein gesamtes Vermögen der Wohltätigkeitsorganisation und nicht seinen Kindern hinterlassen würde.

Im März sagte der 13-Milliarden-Dollar-Magnat, dass die von den westlichen Ländern gegen ihn und andere russische Geschäftsleute verhängten Sanktionen „unfair“ und „nicht zu gebrauchen.“

Er beschrieb auch eine Annahme, dass die Nähe zum Kreml von größter Bedeutung ist, um in Russland Milliarden zu verdienen, als „sehr typisch und unpassend“ Mythos.