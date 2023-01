Sanitäter aus dem Illinois Valley sagen, dass das Risiko eines Herzstillstands im Sport nach dem Vorfall von Damar Hamlin – Shaw Local – real ist

Buffalo Bills Sicherheit Damar Hamlins plötzlicher Zusammenbruch während eines kürzlichen Footballspiels und seine Genesung seitdem haben die Menschen dankbar für die Reaktion des Sanitäters gemacht.

Don Modeen, Chief EMS Operations Officer und Sanitäter von Marseille, sagte, es sei höchst ungewöhnlich, dass jemand mit Hamlins Alter und Hintergrund als Profisportler einen Herzstillstand erleidet. Während eine offizielle Ursache noch nicht bekannt gegeben wurde, haben Modeen und andere Sanitäter aus der Region ein Phänomen namens Commotio cordis als mögliche Ursache vorgeschlagen.

Commotio cordis wird durch einen plötzlichen Schlag auf einen bestimmten Teil der Brust zu einem kritischen Zeitpunkt im Herzzyklus verursacht, der den normalen Herzrhythmus stört und einen plötzlichen Herzstillstand verursacht. Es ist eine seltene Diagnose, die weniger als 30 Mal im Jahr auftritt und laut Daten des Cleveland Center, einem gemeinnützigen akademischen Forschungs- und medizinischen Zentrum, eher bei jungen Männern beim Sport auftritt.

Der Leiter des Rettungsdienstes von Peru und Sanitäter Brent Hanson sagte auch, dass Hamlins Schlag auf die Brust eine Arrhythmie und ein Trauma in der Brust verursacht haben könnte, was das Herz in eine Funktionsstörung stürzte.

Ein mechanisches Brustkompressionsgerät namens Lucas 3 von Stryker übt am Dienstag, den 10. Januar 2023, bei Peru EMS automatischen Druck auf die Brust einer Schaufensterpuppe aus. Das Gerät hält die Thoraxkompressionen während des Transports zu fortschrittlichen lebensrettenden Therapien freihändig aufrecht. (Scott Anderson)

NPR und das Wall Street Journal berichten, dass Ärzte und andere Experten, die Hamlins Fall verfolgen, die wahrscheinliche Ursache seines Herzstillstands ebenfalls auf Commotio cordis eingegrenzt haben.

Der Sanitäter und Feuerwehrmann von Oglesby, Pete Ragazincky, sagte, dass die Diagnose eher bei Sportarten wie Baseball auftritt, bei denen ein Spieler einen Ball an die Brust nimmt. Er sagte, um es zu verursachen, muss der Treffer „zwischen bestimmten Punkten im Herzschlag stattfinden, und es muss genau sein.“

Modeem sagte, die Besorgnis über einen Herzstillstand bei jungen Menschen, die im Illinois Valley Sport treiben, sei nicht neu. Er sagte, das Risiko sei zwar selten, aber real und viele Jugendsportligen in Ottawa, Marseille und den umliegenden Gebieten haben Kinder einen Brustschutz tragen lassen, um dies zu verhindern.

„Wenn jemand zu einem bestimmten Zeitpunkt während des Herzzyklus in die Brust getroffen wird, kann dies das Herz zum Stillstand bringen“, sagte Modeem. „In diesem Wissen begannen die Jugendsportligen, Kinder diese Brustschützer tragen zu lassen, um zu versuchen, dies zu verhindern. Sie versuchen bereits, zu verhindern, dass dies der Jugend passiert.“

Ragazincky sagte, dass Hamlins Herzstillstand und die folgende Reaktion des Sanitäters eine gute Erinnerung daran sind, wie wichtig es ist, einen medizinischen Notfall zu erkennen und wie wichtig es ist, in CPR geschult zu werden. Er und einige seiner Kollegen bei der Feuerwehr von Oglesby sind CPR-Ausbilder und ermutigen jeden, die Grundlagen zu lernen.

„Mir ist lieber, dass jemand lernt, als dass etwas passiert und er nicht weiß, was er tun soll“, sagte Ragazincky.

Modeen sagte, es sei wichtig, dass so viele Menschen wie möglich in HLW geschult werden können. Er sagte, Unternehmen könnten Mitarbeiter durch Schulungsprogramme führen und in Bezug auf Bildung und Anerkennung auf dem neuesten Stand sein. Er sagte, jeder könne durch Kurse CPR-zertifiziert werden, wo die Leute Kompressionstechniken üben und an einen AED herangeführt werden könnten.

„Eigentlich wird man (in einem HLW-Kurs) darauf trainiert, mehr zu reagieren als zu denken“, sagte Modeen. „Wenn Sie sehen, wie jemand zu Boden geht und Sie bestätigen, dass es sich um einen Herzstillstand handelt, sollten Sie in den Maschinenmodus wechseln und einfach anfangen, auf die Brust zu pumpen.“

Hanson sagte, jede HLW sei eine gute HLW. Er sagte, selbst wenn jemand keine Ausbildung hat und nicht weiß, ob eine Person in der Krise eine braucht, mach es trotzdem. Es wird ihnen wahrscheinlich nicht weh tun, und Handkompressionen auf der Brust allein können ein Leben retten.

„Es macht den Unterschied in der Welt. Als Sanitäter können wir alles tun, was das Personal einer Notaufnahme tut. Wir überschwemmen Menschen, wir setzen Infusionen ein, wir verabreichen Medikamente, um das Herz künstlich neu zu starten“, sagte Modeen. „Aber nichts davon ist wichtig, es sei denn, wir haben jemanden, der auf diese Brust drückt und das Blut zirkuliert und diese Organe vital hält, indem er den Rest des Körpers mit frischem, sauerstoffreichem Blut versorgt.“

Ragazincky erinnert die Menschen daran, in einem medizinischen Notfall immer so schnell wie möglich 911 anzurufen. HLW-Kurse sind über All Risk Training and Safety in Spring Valley unter der Rufnummer 815-343-3163 oder über einige lokale Rettungsdienste erhältlich. Die American Heart Association bietet unter cpr.heart.org/en auch Online-HLW- und Erste-Hilfe-Schulungen an.