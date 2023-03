Als iemand Leroy Sané in de Schlagzeilen helpt, is er een spätet tijdens de training. Maar Trainer Julian Nagelsmann zit niet in Schutz. Er en auch Serge Gnabry gehörten zu den “besten Spielern Europas”, da müsse man accepteert anderen. Gleichzeitig nimmt er sie in die Verantwortung.

Leroy Sané heeft gezien dat Ruf als schlampiges Genie offenbar wieder alle Ehre gemacht en is bij FC Bayern aan het spät zum Training erschienen, rapporteer dat “Bild”. Het heeft nu twee minuten geduurd, maar niet drohen dem 27 Jahre alten Nationalspieler wohl Konsequenzen. Die Rede ist von einer Geldstrafe in Höhe von rund 3000 Euro. Als je een nieuw overzicht van de Duitse Rekordmeisters volgt, heißt es.

Das Regelwerk hoedt teammanager in Kathleen Krüger en teampsycholoog Dr. Maximilian Pelka voor weinig Wochen en mit Trainer Julian Nagelsmann, Sportvorst Hasan Salihamidžić sowie dem Technischen Direktor Marco Neppe abgestimmt. Maar trotz des neuerlichen Patzers hoed Nagelsmann sowohl Sané als auch Serge Gnabry genomen in Schutz.

Man droeg Sané “charakterlich nicht ändern. Wir müssen seine Stärken auf das Feld bringen, die außergewöhnlich sind. Er wordt gehört zu den besten Spielern Europas. Wir brauchen ihn einfach. Nagelsmann vor dem Derby am Samstag (15.30 Uhr/Sky und im ntv.de -Liveticker) tegen FC Augsburg.

Nagelsmann baut auf “Entscheider in wichtigen Momenten”

Beide Nationalspieler waren in de vergangenen Wochen tijdens mehrfache Verspätungen en deplatziert wirkende Ausflüge wiederholt in de Schlagzeilen geraten en zuletzt auch nicht mehr immerste Wahl beim Rekordmeister gewesen. Aber nach wie vor seien both ‘Entscheider in wichtigen Momenten. ook niet schuldig. Ze hebben een gewisse karakteristiek. En dat is zo”, zei Nagelsmann.

Hoe dan ook, “dass man als Trainer, aber auch als Mitspieler that Eigenarten akzeptiert and respect”, führte der 35-Jährige weiter aus: “Es gibt einfach unterschiedliche Charaktere. Man muss bei jedem Spieler that Stärken rausziehen.” Sané etwa polarisiere, “das ist so. Entweder man kommt damitzuurecht, en arbeitet mit ihm. Of er spielt nicht mehr bei Bayern München. Ich will aber, dass er bei Bayern München spielt, weil außergewöhnliche Fähigkeiten hat”, zei Nagelsmann: “ Deswegen akzeptiere ich das en versuche, ihn immer zu unterstützen.

Gleichzeitig erwartet Nagelsmann aber “von solchen Charakteren wie Sané und Gnabry, als de Zünglein an der Waage sind, wenn es darauf ankommt – und dass sie auch nicht stromlinienförmig ihren Stiefel runterspielen who all”.