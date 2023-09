Sandro Tonali gibt zu, dass er nicht damit gerechnet hatte, in Wetherspoons zu landen, nachdem seine berühmte Reise viral ging.

Der Mittelfeldspieler kam im Sommer vom AC Mailand nach Newcastle, wo er in einer der kosmopolitischsten Städte Europas aufwuchs.

3 Tonali erfreut sich in Newcastle bereits großer Beliebtheit Bildnachweis: Getty

3 Tonali ließ die Fans rieb sich die Augen zurück, als er in der Gosforth-Filiale von Wetherspoons gesehen wurde Bildnachweis: Twitter

Aus diesem Grund waren die Fans verblüfft, als der italienische Star zum ersten Mal in Newcastle in einem billigen und gut gelaunten Säuferlokal auftrat und nicht in einer der gehobeneren Bars oder Restaurants.

Wie nicht anders zu erwarten, waren die Fans von Newcastle von der bescheidenen Art von Tonalis Einsatz begeistert, den der 23-Jährige als „Spaß“ beschrieb.

In seiner Pressekonferenz sagte Tonali: „Nach dem Spiel gegen Villa habe ich die Leute nach Orten und Restaurants gefragt, wo ich eine Nacht mit meiner Familie verbringen könnte.“

„Ich habe nicht die Antwort erhalten, die ich erwartet hatte. Ich habe die Nacht in einer Kneipe in meiner Stadt verbracht.

„Normalerweise geht man nicht mit der Familie in die Kneipe, aber es war ein besonderer Abend! Spaß!“

Tonali hat ein paar herausfordernde Monate hinter sich, in denen er sich an das Leben bei einem neuen Verein und einer neuen Kultur gewöhnt hat, aber laut dem Mittelfeldspieler haben seine Kollegen eine große Rolle dabei gespielt, ihm bei der Eingewöhnung zu helfen.

Er sagte: „Dieser Sommer war hart und ich hatte einen schwierigen Start.

„Am Anfang war es nicht einfach, meinen Platz zu finden, aber ich habe Menschen gefunden, die mich unterstützten und mir halfen, und ich begann, glücklicher zu sein.

3 Tonali hat über die Herausforderungen gesprochen, mit denen er seit seiner Ankunft im St. James‘ Park konfrontiert war Bildnachweis: Getty

„Herr Howe und meine Teamkollegen waren großartig. Sie helfen mir in meinem persönlichen und beruflichen Leben. Sie haben mir geholfen, mich einzuleben.

„Die Sprache am Anfang war sehr, sehr schwierig für mich, die Kommunikation mit den Jungs fand ich extrem schwierig, aber es wird immer einfacher und ich bin sehr glücklich. Es wird immer einfacher.“