Sandra Lees Leitfaden für Weihnachtsgeschenke enthält geschmackvolle Tipps, die etwas zurückgeben

Was bedeutet Koch und Autor Sandra Lee Liebe über die Feiertage? „Es ist alles! Es ist der Zauber der Saison und das wunderbare Gefühl, das wir alle haben. Dieses Jahr ist es mir mehr als jedes andere Jahr wichtig, dass wir uns auf das besinnen, was wirklich wichtig ist. Und das sind Freundlichkeit, Dankbarkeit und Wertschätzung.“

Sandra integriert dieses Mitgefühl nicht nur in ihre Feiertagstraditionen, sondern auch in ihre Arbeit als Vorstandsmitglied der Elton Johns AIDS Foundation. In diesem Winter hat sich die Stiftung mit Saks Fifth Avenue zusammengetan, um eine unglaubliche Sammlung von Designern und Geschenken zu entwickeln, die dem Rocket Fund der Stiftung und seiner Mission, AIDS zu beenden, etwas zurückgeben.

Die Kollektion hat für jeden etwas auf Ihrer Liste, einschließlich Herren-, Damen-, Kinder-, Heim-, Schönheitsartikel und mehr, was sie zum perfekten Ort macht, um Ihre Weihnachtseinkäufe abzuschließen. „Ein Geschenk zu machen, das der Empfänger lieben wird, macht den Unterschied – nehmen Sie sich die Zeit, ihre Leidenschaften, Interessen und Wünsche zu erkunden“, sagt Sandra zu E!. Um Ihnen den Einstieg zu erleichtern, hat Sandra ihre Lieblingsauswahl aus der Zusammenarbeit zusammengestellt, die von lustig und frisch bis gemütlich und raffiniert reicht und mit Sicherheit jedem Ihrer Lieben gefallen wird.

Laut Sandra: „Wenn Sie jemandem ein Geschenk machen, sollte es immer durchdacht und persönlich sein.“ Ihre Urlaubsauswahl spiegelt dieses bedeutungsvolle Gefühl wider, von süßen Ornament-Sets und ach so schicken Bildbänden, die jeden Wohnraum aufwerten, bis hin zu herrlich nostalgischen Süßigkeitentellern und luxuriösen Kerzen aus Spanien. Die umfangreiche Elton Johns AIDS Foundation x Saks Capsule Collection hat für jeden etwas in deinem Leben, einschließlich dir!