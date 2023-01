Sander Berge ist ein potenzielles Ziel für Fulham, da der Chef von Sheffield United bestätigt, dass sie zwischen Liverpool und Chelsea „mit anderen Vereinen sprechen“.

Sheffield United „spricht mit anderen Vereinen“ über einen möglichen Verkauf von Sander Berge in diesem Monat, sagt Blades-Chef Paul Heckingbottom.

Der norwegische Mittelfeldspieler, der mit Liverpool und Chelsea in Verbindung gebracht wurde, war in dieser Saison für die Blades hervorragend, da sie bequem auf den automatischen Aufstiegsplätzen in der Meisterschaft sitzen.

Getty Berge wurde diesen Monat auch mit einem Wechsel nach Fulham in Verbindung gebracht

Marco Silva möchte seine Reihen nach einem beeindruckenden Saisonstart mit Fulham unbedingt verstärken

Aufgrund seiner Form ist Fulham ins Rennen gegangen, um den 24-Jährigen zu verpflichten, wobei TalkSPORT-Transferexperte Alex Crook bestätigt, dass er eines von drei Zielen ist, die von Marco Silvas Seite verfolgt werden.

Crook gab auch bekannt, dass sie vor Ablauf der Frist am Dienstagabend zwei weitere Mittelfeldspieler im Auge haben.

Im Gespräch mit The Boot Room sagte Crook: „Fulham, das möglicherweise eines der Teams ist, die in dieser Saison einen Platz in der Europa League im Auge haben, verstehe, dass sie bis zum Ende des Fensters beschäftigt sein werden.

„Sander Berge von Sheffield United wurde für die FA Cup-Auslosung gegen Wrexham aus ihrem Kader gestrichen, er ist ein potenzielles Ziel für Fulham.

„Sie sind auch in Gesprächen mit Turin in Italien über den serbischen Mittelfeldspieler Sasa Lukic, sie wollen Andrei verpflichten, einen brasilianischen Mittelfeldspieler von Fluminense.

„Fulham sieht also wirklich so aus, als würden sie es an diesem europäischen Ort versuchen.“

Getty Berge war in dieser Saison hervorragend für die Blades, was das Interesse der Premier League geweckt hat

Da Berge fest in den Schlagzeilen war, wurde festgestellt, dass der Mittelfeldspieler für das 3: 3-Unentschieden von Sheffield United gegen Wrexham aus dem Kader am Spieltag ausgeschlossen wurde, was Cheftrainer Heckingbottom bestätigte, dass dies auf seine Transfersituation zurückzuführen war.

Nach dem Aufeinandertreffen in der vierten Runde des FA Cup sagte Heckingbottom: „Er ist nicht hier, weil wir gebeten wurden, ihn nicht einzusetzen. Unser Club spricht mit anderen Clubs über ihn.

„Das bedeutet nicht, dass er irgendwohin geht, Sander ist hier glücklich. Aber die Situation, in der wir uns mitten in der Übernahme befinden, Transfersperre, keine Klarheit darüber, wie es weitergeht, und finanzielle Probleme.

„Eine Möglichkeit, die Probleme zu lösen, besteht darin, einen Spieler zu verkaufen. Jeder kennt meine Gedanken dazu.

Getty Der norwegische Mittelfeldspieler ist eine Klasse und dürfte bald wieder in der Premier League sein

„Sander geht es gut, er will bleiben, ihm geht es gut. Die Clubs könnten über eine Ablöse für Sander diskutieren und er möchte vielleicht bleiben. Er wollte heute spielen, aber es ist eine Vereinsentscheidung, dieses Vermögen zu schützen.

„Ich werde nicht sagen, dass ich damit einverstanden bin, aber ich verstehe es. Ich habe ihn am Samstag rausgeholt. Ich bin nicht dumm genug, um zu wissen, dass es passieren kann. Er kam und war bereit zu reisen.

„Es wäre sehr enttäuschend, ihn zu verlieren, aber wir befinden uns in einem Embargo und haben finanzielle Probleme. Eine Möglichkeit, da rauszukommen und Geld zu sammeln, ist der Verkauf von Spielern.

„Ich will das nicht, aber wir sind darauf vorbereitet, wenn es passiert.“

