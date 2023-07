CNN

Lokale Sheriffs ermitteln, nachdem sie auf einem Grundstück in einer ländlichen Gegend außerhalb von San Antonio menschliche Überreste im Gepäck entdeckt haben.

Das Büro des Sheriffs von Bexar County erhielt am Donnerstagmorgen einen Anruf wegen eines verdächtigen Pakets auf dem Grundstück. Menschen, die Tiere fütterten, während die Grundstückseigentümer nicht in der Stadt waren, hätten das Gepäck in der Mitte des Grundstücks bemerkt, sagte Sheriff Javier Salazar in einer Pressekonferenz.

Laut Salazar begann das Büro des Sheriffs mit den Ermittlungen und machte die grausige Entdeckung.

„Es gab nicht wirklich große Anstrengungen, die Leiche zu verstecken, außer dass sie sich in einem Koffer befand“, sagte der Sheriff auf der Pressekonferenz.

Nach Angaben des Sheriffs sind Identität und Geschlecht der Person, deren Überreste gefunden wurden, unklar. Es ist auch unklar, wie lange sich die Überreste an diesem Ort befanden.

„Während die erste Neigung natürlich darin besteht, anzunehmen, dass es sich um einen Mordort handelt, wissen wir zum jetzigen Zeitpunkt nur, dass wir hier draußen teilweise menschliche Überreste haben und wir werden die Todesursache, die Todesart oder die Identität des Opfers erst in einiger Zeit feststellen können“, sagte Salazar.

Er sagte, der Gerichtsmediziner und der Feuerwehrmann würden bei der Aufklärung des Unfallortes helfen. Salazar sagte, der Feuerwehrmann würde helfen bei der Beurteilung „einiger Bereiche von Interesse“, in denen es offenbar Versuche gab, zu brennen. Der Sheriff stellte fest, dass die Verbrennung möglicherweise nicht mit der gefundenen Leiche zusammenhängt, der Feuerwehrmann jedoch untersuchen würde, ob ein Zusammenhang bestehe.

„Wir erhalten einen Durchsuchungsbefehl, um die Untersuchung des Tatorts abzuschließen, und zu diesem Zeitpunkt wissen wir vielleicht etwas mehr. Aber zum jetzigen Zeitpunkt ist es einfach noch zu früh, um zu sagen, ob die Person hier getötet wurde oder ob sie in diesem Gepäckstück hierher gebracht und dann hier abgeladen wurde“, fügte der Sheriff hinzu.

Nach Angaben des Sheriffs kooperieren die Grundstückseigentümer bei den Ermittlungen.

Bexar County liegt im Süden von Texas. Zum Zeitpunkt der Volkszählung 2020 hatte der Landkreis eine Bevölkerung von knapp über 2 Millionen Menschen.