Vor einem Monat kündigte Samsung an, in der letzten Juliwoche zum ersten Mal das Galaxy Unpacked-Event in Südkorea auszurichten. Gerüchten zufolge soll es am 26. Juli stattfinden. Dieses Gerücht hat sich als zutreffend erwiesen, da Samsung den Termin heute offiziell bestätigt hat.

Das Galaxy Unpacked in Seoul, Südkorea, beginnt am 26. Juli um 11 Uhr UTC und wird per Livestream auf der offiziellen Website und dem YouTube-Kanal von Samsung übertragen.

Samsung hat nicht verraten, wie viele Produkte es bei diesem Galaxy Unpacked vorstellen wird, aber in der von Samsung geteilten Pressemitteilung heißt es: „Ein neuer kultureller Treiber kommt“ und fordert uns auf, „sich der Kehrseite anzuschließen“, wobei die Grafik darin enthalten ist Pressenotiz, die uns zeigt, was wahrscheinlich das Samsung Galaxy Flip5 ist.

Das bestätigt, dass das Flip5 bei diesem Galaxy Unpacked-Event offiziell vorgestellt wird, aber wir erwarten auch die Ankunft des Samsung Galaxy Z Fold5 am 26. Juli, das vom koreanischen Mischkonzern noch nicht angekündigt wurde. Wir könnten es in den kommenden Teasern und Trailern sehen, die Samsung in den kommenden Tagen verspricht.

