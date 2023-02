Het gemak en de draagbaarheid van een tablet, en tegenwoordig kun je krachtige modellen vinden die je de functionaliteit van een volledig werkstation kunnen bieden, zelfs als je onderweg bent. Als je een goede deal kunt sluiten, hoef je er ook geen arm en een been voor te betalen. Op dit moment kun je bijvoorbeeld krijgen De Galaxy Tab S7 Plus van Samsung voor slechts $ 500 — dat is een besparing van $ 350. Maar deze deal loopt vanavond, 28 februari, af, dus wees er snel bij als je er een wilt kopen voor deze prijs.

De Galaxy Tab S7 Plus, uitgebracht in 2020, is de voorloper van de Galaxy Tab S8 Plus, die werd gekozen als een van de beste tablets voor 2023. Hoewel het misschien niet de nieuwste release is, heeft hij nog steeds veel te bieden voor werk en spelen, waardoor het een solide optie is voor de gemiddelde persoon. Het is uitgerust met een groot 12,4-inch AMOLED-scherm met een schermresolutie van 2.736 x 1.824 pixels en een vernieuwingsfrequentie van 120 Hz, voor heldere, scherpe beelden en soepele prestaties, samen met 6 GB RAM en 128 GB opslag. En als je merkt dat je wat meer nodig hebt, is het een makkie om dat uit te breiden – je kunt tot 1 TB opslagruimte toevoegen via een microSD-kaart (apart verkrijgbaar).

Deze tablet wordt ook geleverd met een stylus zodat u direct op het scherm kunt tekenen, notities maken en ander gedetailleerd werk kunt doen. En hoewel dat het enige accessoire is dat bij uw aankoop wordt geleverd, kunt u desgewenst ook investeren in een compatibel toetsenbord voor een completere werkstationervaring. Het heeft ook een 8 megapixel camera aan de voorkant en een 13 megapixel camera aan de achterkant, zodat je foto’s kunt maken of videogesprekken kunt voeren. En de batterij gaat tot 8 uur mee op een enkele lading, dus je kunt hem de hele dag gebruiken.

