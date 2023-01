Samsungs Galaxy S23-Telefone erhalten möglicherweise eine Preiserhöhung

Wenn Sie ein Upgrade auf die kommende Galaxy-S23-Serie von Samsung planen, müssen Sie möglicherweise mehr Geld ausgeben als zuvor – je nachdem, wo Sie leben. Laut dem zuverlässigen Leaker Roland Quandt wird der Preis der kommenden Flaggschiff-Handys von Samsung in Teilen Europas im Vergleich zu seinem Vorgänger, der Galaxy S22-Serie, voraussichtlich höher sein. Wenn Sie jedoch in den USA leben, bleiben die Preise tendenziell gleich.

Auf Twitter, Quandt veröffentlichte die Preise von Samsungs kommender Flaggschiff-Telefonreihe in Spanien und sagte, dass das Galaxy S23 bei 959 Euro für die Version mit 8 GB RAM und 128 GB Speicher beginnen wird, während ein Galaxy S23 Ultra mit 12 GB RAM und 512 GB Speicher 1.589 Euro kosten wird. Laut der spanischen Website von Samsung kostet das Galaxy S22 859 Euro und das Galaxy S22 Ultra 1.459 Euro. Ähnliche Preissteigerungen werden auch in Deutschland und Tschechien erwartet. 9to5Google hat berichtet, dass die Galaxy S23-Telefone 100 AUS $ mehr kosten könnten als die S22-Serie.

S23-Preise von einem spanischen Einzelhändler: S23 8/128 959 Euro

S23 8/256 1019 Euro

S23+ 8/256 1209 Euro

S23+ 8/512 1329 Euro

S23 Ultra 8/256 1409 Euro

S23 Ultra 12/512 1589 Euro — Roland Quandt (@rquandt) 24. Januar 2023

Gerüchte über Preiserhöhungen kommen auf, da die Inflation hartnäckig hoch bleibt und den Preis für Komponenten und Rohstoffe, die für den Bau eines Smartphones erforderlich sind, unter Druck setzt.

Samsung hat angekündigt, dass es sein jährliches Unpacked-Event am 1. Februar in San Francisco abhalten wird, wo es wahrscheinlich das Galaxy S23, das Galaxy S23 Plus und das erstklassige Galaxy S23 Ultra zeigen wird, wenn das Unternehmen das Muster beibehält, für das es sich einsetzt die letzten drei Generationen.

Samsung hat nicht sofort auf eine Bitte um Stellungnahme geantwortet.