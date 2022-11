Samsungs bestes Black Friday-Angebot für das Galaxy Z Fold 4 wird besser

So viele Produkte wurden seit so vielen Wochen rabattiert, dass es ein seltsamer Black Friday war, an dem Sie nicht wirklich erwarten können, dass eines der Angebote von Unternehmen jetzt, da der offizielle Black Friday da ist, tatsächlich besser wird. Für das Galaxy Z Fold 4 ist der Preis so gut wie nie zuvor, wenn Sie keine Inzahlungnahme haben. Wenn Sie eine Inzahlungnahme haben, ist der Preis immer noch auf unter 500 $ gesunken.

Die beiden besten Black Friday-Angebote für das Galaxy Fold 4 stammen von Samsung, da Sie je nach Situation entweder 450 US-Dollar oder weit mehr als 450 US-Dollar Rabatt erhalten. So oder so, Sie bekommen eine Menge Geld von einem wirklich teuren Telefon.

Galaxy Z Fold 4 (Inzahlungnahme): 350 $ Rabatt + 1.000 $ Guthaben oder 300 $ für ein beliebiges Telefon

Wie wir immer wieder gesagt haben, sind die Angebote von Samsung immer die besten, weil sie einen sofortigen Trade-In-Rabatt gewähren, der Ihnen heute Geld spart. Für den Black Friday geht diese Aktion weiter, und Sie brauchen nicht einmal ein wirklich schönes Telefon, um einiges an zusätzlichem Geld zu sparen.

Zunächst einmal gibt Ihnen Samsung 350 US-Dollar Rabatt auf das Fold 4 (unser Testbericht). Direkt, keine Fragen gestellt. Von dort aus können Sie sehen, wie viel zusätzlichen Rabatt Sie erhalten, je nachdem, welches Telefon Sie heute in Ihrer Tasche haben. Haben Sie ein altes Samsung- oder Apple-Telefon in „jedem Zustand“ zum Tauschen? Das sind zusätzliche $300 Rabatt. Wir haben also bereits bis zu 650 US-Dollar Rabatt auf die Fold 4. Nicht schlecht, oder?

Offensichtlich erhalten Sie umso mehr Geld, je besser das Telefon ist, das Sie eintauschen müssen. Reden wir also darüber. Ein Galaxy Fold 3 bringt Ihnen 1.000 US-Dollar Rabatt. Das ist das beste Angebot und senkt den Preis auf 450 $. Samsungs anderer Top-Telefonverdiener wäre das Galaxy S22 Ultra mit einem Preisnachlass von 900 US-Dollar. Sogar das ursprüngliche Galaxy Fold bringt Ihnen 500 US-Dollar Rabatt.

Um zu sehen, wie viel Ihre Inzahlungnahme wert ist und wie hoch Ihr Gesamtrabatt sein wird, klicken Sie auf den unten stehenden Link.

Samsung-Deal-Link

Galaxy Z Fold 4 (keine Inzahlungnahme): 450 $ Rabatt

Für diejenigen unter Ihnen, die Samsungs größtes und bestes faltbares Gerät ohne Telefon zum Tausch wünschen, können Sie 450 US-Dollar Rabatt erhalten, ohne etwas extra zu tun. Keine Inzahlungnahmen. Keine ausgefallenen Verträge. Nichts. Wenn Sie nur Sie selbst sind, erhalten Sie 450 $ Rabatt.

Samsung bietet derzeit einen speziellen Bonusrabatt von 100 US-Dollar an, wenn Sie kein Telefon zum Eintauschen haben, das mit dem Rabatt von 350 US-Dollar kombiniert wird, den jeder erhält. Mit einem Rabatt von 450 US-Dollar sinkt der Startpreis des Fold 4 auf 1.349 US-Dollar.

Kein Handy zum Tauschen? Klicken Sie auf den Samsung-Link unten.

Samsung-Deal-Link