Dit verhaal is een onderdeel van Samsung-evenementCNET’s verzameling nieuws, tips en advies rond de populairste producten van Samsung.

Samsung breidt zijn assortiment apparaten uit de A-serie uit met de $ 450 kostende Galaxy A54 5G, die op 6 april wordt gelanceerd en vanaf 30 maart kan worden gereserveerd. Pixel 6A van $ 450 van Google.

De Galaxy A54 5G heeft veel gemeen met die van vorig jaar Galaxy A53 5G. Die telefoon stak op veel manieren boven zijn gewicht uit, behalve de soms trage prestaties, zoals ik in mijn recensie schreef. Beide telefoons hebben een batterij van 5.000 mAh, wat overeenkomt met de Galaxy S23 Ultra’s in capaciteit, een scherm met een adaptieve vernieuwingsfrequentie van 120 Hz en 128 GB opslag die uitbreidbaar is tot 1 TB. Ze hebben ook zeer vergelijkbare schermformaten, met de Galaxy A54 van 6,4 inch, waardoor hij net iets kleiner is dan het 6,5-inch scherm van de Galaxy A53. Internationale prijzen waren niet onmiddellijk beschikbaar. Maar de Galaxy A53 5G had bij de lancering dezelfde prijs in de VS en wordt aangeboden voor respectievelijk £ 399 en AU $ 699 in het VK en Australië.

De grootste veranderingen die Samsung aan zijn nieuwe telefoon heeft aangebracht, hebben te maken met de camera. De Galaxy A54 5G heeft een 50 megapixel primaire camera in plaats van de 64 megapixel hoofdsensor van de Galaxy A53, hoewel beide telefoons een 12 megapixel ultrawide camera en een 5 megapixel macrocamera hebben. Samsung lijkt in plaats daarvan de nadruk te leggen op nachtfotografie met de Galaxy A54 5G, hoewel we pas weten hoeveel verbetering we kunnen verwachten als we het kunnen proberen. Het bedrijf zegt ook dat de pixels in de sensor van de Galaxy A54 5G groter zijn dan die in de camera van de Galaxy A53 5G, waardoor er minder megapixels nodig zijn. Net als zijn voorganger heeft de Galaxy A54 5G ook een 32 megapixel camera aan de voorkant, maar Samsung deed afstand van de naar achteren gerichte 5 megapixel dieptecamera.

De Galaxy A54 5G zal draaien op een Exynos 1380-processor, wat klinkt alsof het de opvolger is van de Exynos 1280-chip in de telefoon van vorig jaar. Ik ben benieuwd of deze chip een verschil maakt, aangezien prestaties een van mijn weinige klachten waren over de Galaxy A53 5G. Net als andere recente Samsung-telefoons krijgt de Galaxy A54 5G vier generaties Android OS-updates en vijf jaar beveiligingsupdates.



Nu aan het spelen:

Kijk dit:

Galaxy A53 5G Review: Samsung’s telefoon van $ 450 voelt meer…

8:29



De vlaggenschip Galaxy S-apparaten van Samsung en zijn opvouwbare telefoons trekken misschien de meeste aandacht, maar de apparaten uit de A-serie van het bedrijf hebben een serieuze aanhang opgebouwd. Twee van de A-serie apparaten van Samsung, de Galaxy A13 en Galaxy A03, haalden de Counterpoint Research-ranglijst van de best verkopende telefoons in 2022, terwijl de Galaxy S-serie nergens te vinden was.

De lancering komt omdat Google de afgelopen jaren agressiever met Samsung heeft geconcurreerd op prijs. Google heeft zijn eigen apparaten uit de A-serie die enkele functies van zijn vlaggenschip Pixel-lijn bieden voor een meer betaalbare prijs. De Pixel 6A van $ 450 is bijvoorbeeld een van de best uitziende telefoons in zijn prijsklasse en erft de Tensor-processor van Google van de Pixel 6. Hij biedt ook een superieure camera in vergelijking met de Galaxy A53 5G bij het maken van foto’s in zeer helder of zwak omgeving. Google lanceerde de Pixel 6A afgelopen juli na aankondiging tijdens de ontwikkelaarsconferentie in mei, dus er is een kans dat het in de komende maanden een opvolger kan lanceren.

Samsung



Naast zijn A-serie telefoons, verkoopt Google ook zijn vlaggenschip Pixel-telefoons voor aanzienlijk minder dan de catalogusprijs van de nieuwe Galaxy S-telefoons van Samsung. De Pixel 7 begint bijvoorbeeld bij $ 600, terwijl de Galaxy S23 begint bij $ 800 zonder inruilkorting.

Toch domineert Samsung de Amerikaanse markt voor Android-telefoons, goed voor 20% van de zendingen in het vierde kwartaal van 2022, vergeleken met de 5% van Google, volgens Counterpoint Research.

De Galaxy A54 5G is ook een ander teken dat je niet langer bijna $ 1.000 hoeft te betalen om functies zoals een camera met meerdere lenzen en een scherm met een hoge verversingssnelheid te krijgen. Het bouwt voort op een thema dat de afgelopen jaren overal in de branche gangbaar is geweest, met name op Android-apparaten, aangezien functies die ooit premium waren, zoals 5G, grotere schermen en geavanceerde camera’s, zijn doorgesijpeld naar goedkopere apparaten.

En hoewel Apple een derde generatie van de iPhone SE vorig jaar voor $ 429 die concurreert met het midrange-aanbod van Samsung en Google, wordt niet verwacht dat het bedrijf zijn goedkopere iPhone in 2023 zal vernieuwen. Analist Ming-Chi Kuo meldde dat een vierde iPhone SE is in ontwikkeling, maar wordt pas in 2024 verwacht.