Die Partnerschaft liefert beliebte Filmtrailer an Tausende von Einzelhändlern weltweit und bringt den Verbrauchern die hochmoderne 8K-Bildqualität näher als je zuvor

Samsung Electronics, seit 17 Jahren in Folge der weltweit führende TV-Hersteller, gab heute eine Partnerschaft mit Warner Bros. Pictures bekannt, die mit Spannung erwartete Filmtrailer auf Neo QLED 8K-Bildschirme in mehr als 65.000 Einzelhandelsgeschäften auf der ganzen Welt bringen wird.

„Diese Partnerschaft ist ein aufregender Schritt nach vorn für 8K-Inhalte, da sie die Fähigkeiten von Neo QLED 8K demonstriert und Verbraucher dazu bringt, Filme in Kinoqualität zu sehen“, sagte Cheolgi Kim, Executive Vice President des Visual Display Business bei Samsung Electronics. „Durch die Zusammenarbeit mit Warner Bros. kann Samsung den Verbrauchern zeigen, wie Ultra-Premium-TV-Technologie ihre Lieblingsfilme auf ein ganz neues Niveau heben kann.“

Um die Nachfrage nach 8K-Inhalten besser zu verstehen, haben Samsung und Warner Bros. ihre Partnerschaft getestet, indem sie Anfang des Jahres den „Creed III“-Trailer in mehr als 450 Einzelhandelsgeschäften in den USA und Europa präsentierten. Dies erregte große Aufmerksamkeit und Begeisterung beim Publikum auf der ganzen Welt und verdeutlichte die wachsende Nachfrage nach 8K-Inhalten. Seitdem arbeiten Samsung und Warner Bros. zusammen, um das Programm zu erweitern. Jetzt können Käufer auf der ganzen Welt den Samsung Neo QLED 8K in Aktion mit einem attraktiven Angebot an hochkarätigen Inhalten sehen, darunter Trailer für kommende Filme wie „Barbie“, „Blue Beetle“, „Dune: Part Two“, „Wonka“ und „Aquaman and the Lost Kingdom“.

Diese Zusammenarbeit mit Warner Bros. Pictures, einem weltweit führenden Unternehmen für die Erstellung, Produktion und den Vertrieb von Unterhaltung, stellt Samsungs kontinuierliche Bemühungen dar, den Verbrauchern hochwertige Unterhaltung zu bieten, und macht Warner Bros. zum perfekten Partner, wenn es darum geht, den Verbrauchern weltweit die mit Spannung erwarteten 8K-Trailer zur Verfügung zu stellen.

Samsungs Neo QLED 8K-Bildschirme revolutionieren weiterhin die TV-Branche und erreichen damit die Content-Produktion und Einzelhandelsmärkte auf der ganzen Welt. Angetrieben durch den Neural Quantum Processor 8K und die Quantum Matrix-Technologie liefern sie eine makellose Bildqualität mit gestochen scharfen Details, präzisen Farben und hyperrealistischer Tiefe, um Verbrauchern das beste Seherlebnis zu bieten, das auf dem Consumer-TV-Markt verfügbar ist.

Weitere Informationen zu den Neo QLED 8K-Fernsehern von Samsung finden Sie unter www.samsung.com.