Samsung und Google bündeln Kräfte in neuer Mixed-Reality-Partnerschaft

Diese Geschichte ist Teil von Samsung-EventCNETs Sammlung von Nachrichten, Tipps und Ratschlägen rund um die beliebtesten Produkte von Samsung.

Samsung hat während dessen viele beeindruckende Ankündigungen gemacht Start des Galaxy S23 Veranstaltung letzte Woche. Aber aus heiterem Himmel Partnerschaft mit Qualcomm und Google auf einer kommenden Mixed-Reality-Plattform hat die Fans sicherlich überrascht. Die neue „XR“-Technologie ist ein Überbegriff für die Schnittmenge von AR, VR und Mixed Reality, kurz MR.

In einem Jahr wird das ein neues sehen PlayStation VR-Headsetein neuer HTC Vive VR-Headsetein neuer Meta-VR-Headset und wahrscheinlich eine allererste Apple VR-Headsetwie wird dieses Samsung-Produkt (oder Produkte) am Ende das Spiel verändern, und wann könnte es eintreffen?



Läuft gerade:

Schau dir das an:

Samsung Galaxy S23 Event: Alles enthüllt

11:20



Die Ankündigung von Samsung auf der Bühne war unglaublich vage, da Hiroshi Lockheimer von Google, Head of Android, und Cristiano Amon, CEO von Qualcomm, neue Hardware und Software versprachen, die neue Erfahrungen bringen werden. Aber die Geschichte von Samsung und Google in VR (und AR), zusammen mit der großen Präsenz von Qualcomm auf diesem Gebiet, kann auf einige Antworten hinweisen. So auch die letzte große Partnerschaft von Google und Samsung vor zwei Jahren, auf Smartwatches.

Im Jahr 2021 begann die Partnerschaft von Google mit Samsung mit einem Überdenken seiner Smartwatch-Produktpalette, was auch zu einer Pixel-Uhr letzten Herbst. Es ist wahrscheinlich, dass diese neue Partnerschaft zwischen Samsung, Google und Qualcomm in AR und VR auf ähnliche Weise ablaufen könnte. In diesem Fall werden jedoch sowohl Google als auch Samsung längst überfällig in die VR/AR-Bereiche zurückkehren, aus denen sie sich beide seit mehreren Jahren zurückgezogen haben.

Aus diesem Grund ist der Einstieg von Samsung und Google sinnvoll und sogar dringend erforderlich.

Juan Garzon/CNET



VR und AR müssen wieder mit Telefonen funktionieren

VR-Brille gewohnt Arbeit mit Telefonen, vor einem halben Jahrzehnt. Zurück in den Tagen der Samsung Gear VR und Googles Tagtraumansicht, würden Sie ein Telefon in eine billige Brille stecken, die das Gerät als VR-Bildschirm verwendet. Das war damals eine lustige Neuheit und hat den Zugang stark erweitert, hatte aber auch seine Grenzen. Seltsamerweise funktionieren VR-Headsets im Jahr 2023 kaum noch mit Telefonen.

Es ist ärgerlich, weil die meisten von uns unser Leben auf unseren Telefonen verbringen. VR hingegen steht eher alleine da. Der Meta-Quest 2 hat über seine Pairing-App langsam Hooks in Telefone entwickelt, verfügt aber nicht annähernd über genügend geräteübergreifende Intelligenz.

Qualcomm hat bereits versucht, diese Idee zu lösen von allein. Über eine frühe Welle von AR-Brillen und bestimmten Android-Telefonen war das Unternehmen Werkzeuge entwickeln um Apps und Erlebnisse zu überbrücken und Brillen direkt mit Telefonen zu verbinden.

Mit dem offiziellen Android-Support ist das viel einfacher. Google würde das ermöglichen, und diese Samsung-Qualcomm-Google-Partnerschaft scheint ein Schlüssel zu sein, um zu erforschen, wie das mit neuen VR-Headsets oder AR-Brillen oder beidem funktionieren würde.

James Martin/CNET



Im Moment ist VR die Zukunft. Dann AR

Noch hat niemand eine perfekte AR-Brille, obwohl die Hardware-Teile langsam zusammenkommen. In der Zwischenzeit sind eigenständige VR-Headsets, die integrierte Kameras verwenden, um „Passthrough“-Videos der realen Welt mit überlagerten Virtual-Reality-Erlebnissen zu zeigen, die schnellste Lösung für AR. Es wird auch „Mixed Reality“ genannt, und es ist das, was die MetaQuest Pro tut in einigen apps. Apples kommendes Mixed-Reality-Headset sollte es tun genauso arbeiten. HTCs Vive XR Elite kommt diesen Februar? Gleiche Sache.

Ich würde erwarten, dass Samsung und Google zunächst mit der Entwicklung eines ähnlich leichten VR-Headsets mit Mixed-Reality-Funktionen beginnen und ähnliche Qualcomm-Chips als andere Hardware (oder einen Chipsatz der nächsten Generation) verwenden. Danach AR-Brille.

Qualcomm hat bereits eine neue Generation von drahtlosen AR-Brillen mit geringem Stromverbrauch versprochen, die in den nächsten drei Jahren mit Telefonen der nächsten Generation funktionieren werden, wobei ein neues verwendet wird AR2 Gen 1 Chipsatz letzten Herbst angekündigt. Die Google-Partnerschaft von Samsung könnte auch die Erforschung beinhalten, wie man Telefone und Brillen bauen kann, die in den kommenden Jahren zusammenarbeiten könnten.

Google taucht bereits seine Zehen in unterstützende AR-Brille Forschung und hat davor ein Jahrzehnt Erfahrung mit AR und VR. Samsung hat all seine Erfahrung mit der Gear VR und der Zusammenarbeit mit Oculus. Zwischen den beiden, zusammen mit Qualcomm, scheint es, als gäbe es viel Teamweisheit.

Lexy Savvides/CNET



Ein neues Betriebssystem (denken Sie an Smartwatches)

Die Weiterentwicklung von Android zu einem neuen Softwareerlebnis für VR und AR ist die größte Herausforderung und Chance, und es wäre für Samsung sehr sinnvoll, sich hier auf Google zu stützen. VR-Headsets der letzten fünf Jahre haben versucht, es mit dedizierten App-Stores zu versuchen, ähnlich wie bei Meta Quest. Aber der ganze Geist der Idee von „das Metaversum“ ist geräteübergreifende Kompatibilität. Und theoretisch einfache App-Unterstützung.

Samsung änderte seine Strategie bei seinen Uhren, indem es Googles WearOS im Rahmen einer angekündigten Partnerschaft übernahm vor zwei Jahrenmit dem Ziel zu bringen Samsungs Uhren näher an Googles Android OS. Aber Samsung half Google auch dabei, über High-End-Gesundheits- und Hardwarefunktionen nachzudenken, um seine alternde Smartwatch-Reihe voranzutreiben. Was uns zu…

Ein Weg zur Pixel-Hardware?

Man könnte sich vorstellen, dass Google irgendwann wieder versuchen wird, seine eigene AR/VR-Hardware herzustellen. Das Team hinter Googles Daydream unter der Leitung von Clay Bavor hat es getan Schwerpunkt verschoben in Google Labs, arbeiten an experimentelleren Projekten wie Projekt Starline (und diese forschungsbasierten unterstützenden AR-Brillen).

Es scheint sehr wahrscheinlich, dass der Weg zu Googles zukünftiger XR-Hardware ähnlich wie bei Smartwatches vor der Pixel Watch über Samsung verlaufen wird. Die Galaxy Watch 4 war das erste Experiment in Wear OS 3, und dann betrat Google über ein Jahr später mit einer von Fitbit infundierten Pixel Watch das Wasser.

AR- und VR-Headsets sind deutlich komplizierter. Vielleicht wartet Google bei einem Pixel-Gerät noch etwas länger. Vielleicht, wie sowohl Googles Lockheimer als auch Qualcomms Amon anzudeuten schienen, wird es eine Vielzahl von Formen und Möglichkeiten geben, darunter einige, die überhaupt keine Headsets sind. Denken Sie daran: Googles Idee von „Ambient-Computing„beinhaltet immersive Technologie aus jedem Blickwinkel, einschließlich Sachen, die nicht getragen werden.

In welchem ​​Jahr wird dies erscheinen?

Das ist hier die schwierige Frage. Es ist wahrscheinlich, dass Google auf seiner I/O-Entwicklerkonferenz, die normalerweise im Mai stattfindet, näher auf diese Partnerschaft eingehen wird, kurz bevor Apple wahrscheinlich auf der WWDC über sein VR-Headset sprechen wird. Wir haben noch keinen Hinweis auf tatsächliche Hardware gesehen. Es ist nicht unmöglich, dass früher oder später ein eigenständiges VR-Headset im Geiste der Meta Quest auf den Markt kommen könnte, aber es wäre eine große Überraschung, wenn 2023 etwas eintreffen würde.

Als Samsung und Google 2021 die Wear OS 3-Partnerschaft ankündigten, kam sie mit einem Teaser-Foto der Uhr selbst und dem Versprechen auf Hardware bis zum Jahresende. Diesmal wurden keine derartigen Aussagen gemacht oder gezeigt, und 2024 scheint das frühestmögliche Startdatum zu sein.

Und 2023 sieht jedenfalls nach einem aus turbulentes Jahr für die größere XR-Welt. Während jede Menge VR-Hardware auf den Markt kommt, ist unklar, wer sie sich tatsächlich leisten kann. Für Samsung und Google ist es vielleicht am besten, dieses überfüllte Jahr abzuwarten und herauszufinden, wie man im Jahr 2024 verbesserte, möglicherweise erschwinglichere Hardware herstellt.